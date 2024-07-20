حمير الأردن تتبخر.. تراجع كبير يضع المملكة في المرتبة الأخيرة عربيا

وطنا اليوم_في عام 1980 كان في الأردن حوالي 19 ألف حمار، وكانت المملكة تحتل المرتبة 13 وقبل الأخيرة بعدد الحمير على مستوى الدول العربية، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة الأممية.

وظل عدد الحمير في الأردن يتراوح حول 19 ألفا، لكن العدد تراجع خلال العام 2003 إلى 14 ألف حمار، وانخفض في 2006 إلى 10 آلاف حمار، واحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف.

وفي العام 2010 تراجع عدد الحمير في الأردن إلى 9 آلاف، وظل العدد يتراجع إلى أن وصل إلى 6500 في العام 2020. ومع حلول العام 2022، واصل عدد الحمير في الأردن الانخفاض، ووصل إلى 6200 حمار فقط.

وتتصدر مصر قائمة الدول العربية بعدد الحمير، ولديها الآن 892 ألف حمار، تلتها المغرب بـ891 ألف حمار، ثم اليمن بـ716 ألف حمار وتشير أرقام رسمية إلى أن عدد الحمير في الأردن بلغ حوالي 14.117 حمارا في العام 1997، كما كشف تعداد الثروة الحيوانية للعام 2014 وجود 5.657 حمارا فقط.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة محلية عام 2020، نقلا عن إحصائيات وزارة الزراعة للعام 2018، تراجع أعداد الحمير في الأردن إلى 1000 حمار فقط.