زلزال بقوة 7.4 درجات يهز شمال تشيلي

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات شمال تشيلي يوم الخميس، وفقاً لمعهد الجيوفيزياء الأمريكي.

ووقع مركز الزلزال على بُعد 265 كيلومتراً شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحلية وعلى عمق 126 كيلومتراً، حسب المعهد. ولم يصدر حتى الآن تحذير من حدوث موجات مدّ عالٍ (تسونامي).

وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على منصة “إكس”: “حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، ولكن الفرق تعمل على جمع المعلومات”.

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلي تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وفي عام 2010، تسبب زلزال بقوة 8.8 درجات في حدوث تسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب ووسط البلاد، مما أسفر عن مقتل حوالي 520 شخصاً.

وتحد تشيلي المحيط الهادئ من الغرب وسلسلة جبال الأنديز من الشرق، وتعد واحدة من أكثر الدول نشاطاً زلزالياً في العالم.

ويبعد مركز الزلزال الذي وقع الخميس حوالي 80 كيلومتراً عن حدود تشيلي مع الأرجنتين، وأقل من 30 كيلومتراً عن حدودها مع بوليفيا.