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مقتل وإصابة مستوطنين في تل أبيب بهجوم للحوثيين

منذ 14 ثانية
مقتل وإصابة مستوطنين في تل أبيب بهجوم للحوثيين

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب فجر اليوم الجمعة وتسببت في سقوط قتيل وجرحى، في حين أكدت جماعة الحوثي أنها استهدفت المدينة بعملية نوعية.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجار ضخم في شارع بن يهودا بتل أبيب وسط إسرائيل.
من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على جثة شخص عليها آثار شظايا جراء الانفجار، وأكد الإسعاف إصابة 3 أشخاص في الحادث.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب وصلت إلى المكان وتعاملت مع الحادث.
وأعلنت الشرطة إغلاق منطقة الانفجار، وأكدت أن قواتها تعمل على البحث والتفتيش عن بقايا الشظايا لمعرفة سبب الانفجار.

طائرة مسيرة
وقال الجيش الإسرائيلي إن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة مسيرة انفجرت في تل أبيب، وفتح تحقيقا لمعرفة سبب عدم تفعيل صفارات الإنذار والدفاعات الجوية لإعتراض المسيّرة الانقضاضية.
وجاء إعلان الجيش بعد تأكيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق عدم رصد أي اختراق جوي للمنطقة، ولذلك لم تطلق صفارات الإنذار.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مرارا في الأشهر السابقة أنه أسقط صواريخ ومسيّرات قادمة من الشرق كانت تستهدف أساسا مدينة إيلات.

عملية نوعية
في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع صباح اليوم أن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة نفذ ما وصفها بعملية نوعية في تل أبيب.
وقال سريع في بيان بثه التلفزيون إن القوات التابعة للحوثيين قصفت تل أبيب بمسيّرة جديدة من طراز “يافا”.
وأضاف أن منطقة تل أبيب تقع في مدى أسلحة الجماعة، وستكون هدفا رئيسيا لها.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يشن الحوثيون عمليات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر دعما لغزة.
كما أعلنوا منذ ذلك الوقت شن العديد من الهجمات على أهداف في إسرائيل، وشكلت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تحالفا عسكريا، في محاولة لوقف تلك الهجمات.


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