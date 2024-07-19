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الخارجية تسلم رسالة احتجاج للسفير الهولندي في عمان بسبب تصريحات متطرفة

منذ 13 ثانية
الخارجية تسلم رسالة احتجاج للسفير الهولندي في عمان بسبب تصريحات متطرفة

وطنا اليوم:استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الهولندي في عمّان، مساء اليوم الخميس إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته إثر التصريحات التي أطلقها المتطرف الهولندي اليميني غيرت فيلدرز، والتي تتماهى والقرار المدان الصادر عن الكنيست الإسرائيلي أمس، والذي يستهدف إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، في دولته المستقلة وذات السيادة على ترابه الوطني، وتعكس تصريحاته موقفاً عنصرياً يتوهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة بأنه قد تمّ إبلاغ السفير الهولندي في عمّان رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته تتضمن المُطالبة باتخاذ الحكومة الهولندية موقفاً واضحاً بإدانة هذه التصريحات التي تتناقض وعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وقال السفير القضاة أن التصريحات التحريضية التي أطلقها هذا البرلماني العنصري معدومة القيمة والأثر القانوني وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتعكس ثقافة كراهية عنصرية يجب محاربتها.


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