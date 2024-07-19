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عطل يضرب طائرة نتنياهو الجديدة في أولى رحلاتها.. فهل صنعت من الخردة؟

منذ 33 ثانية
عطل يضرب طائرة نتنياهو الجديدة في أولى رحلاتها.. فهل صنعت من الخردة؟

وطنا اليوم_وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجديدة لشروخ في الزجاج الأمامي، الخميس.

 

وكانت الطائرة التي أطلق عليها اسم “جناح صهيون” متجهة إلى الولايات المتحدة وعلى متنها وفد ومعدات لخطاب رئيس الوزراء المقرر في الكونغرس الأمريكي.

وأثناء الرحلة، تم اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وهي من طراز “بوينغ 767″، وفق ما نقلته “ذا تايمز أوف إسرائيل”.

 

وهذه المشكلة شائعة بين طائرات “بوينغ 767″، علما أن لوائح الشركة تسمح باستمرار الطيران حتى مع وجود هذا الشرخ، بحسب الصحيفة.

 

وسيستبدل الزجاج المشروخ عند عودة الطائرة من الولايات المتحدة، لحل المشكلة قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، الأحد.

 

وستكون هذه الرحلة هي الأولى لرئيس الوزراء على متن طائرة “جناح صهيون”، التي صنعت من قطع مستعملة تعود لطائرة أسترالية.

 

ووصلت الطائرة إلى الاحتلال عام 2016، لكن تأخر العمل بها لسنوات.


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