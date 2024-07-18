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رصد فيروس يسبب شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

منذ دقيقتين
رصد فيروس يسبب شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونسيف أظهرت وجود الفيروس المسبب لشلل الاطفال.

وقالت في بيان اليوم الخميس، إن وجود الفيروس المتسبب لشلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن تواجد السكان نتيجة تدمير البنية التحتية، يمثل كارثة صحية جديدة، حيث وجود الزحام الشديد مع شح المياه المتوفرة وتلوثها بمياه الصرف الصحي وتراكم أطنان القمامة ومنع الاحتلال لإدخال مواد النظافة بما يشكله ذلك من بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة المختلفة.


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