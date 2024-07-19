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تفاصيل حالة الطقس المُتوقعة في المملكة نهاية الأسبوع

منذ 37 ثانية
تفاصيل حالة الطقس المُتوقعة في المملكة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم_تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً إلى حارًا نسبياً في المناطق الغربية والجبلية من المملكة، وحارًا إلى شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية. ويكون الطقس مُناسباً للرحلات في المناطق الجبلية، وبخاصة جبال عجلون وجرش.

 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن نهاية الأسبوع:

 

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3-4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت. ويسود طقس صيفي اعتيادي فوق الجبال، وحار نسبياً في بقية المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار، مع ظهور السحب المنخفضة شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.


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