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الأردن تستأنف تصدير المواشي للسعودية

منذ 11 ثانية
الأردن تستأنف تصدير المواشي للسعودية

وطنا اليوم_ استؤنف تصدير المواشي الأردنية إلى المملكة العربية السعودية بعد تحقيق الاشتراطات الأردنية والسعودية اللازمة. وأوضحت الوثائق أن الاشتراطات تتضمن إجراءات واسعة للتأكد من جودة المواشي الموردة، وضعتها لجنة من مركز وقاء وإدارة المحاجر البيطرية في وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية خلال زيارتها للأردن.

 

ومن بين الاشتراطات:

– إصدار شهادة صحية حكومية للأغنام.

– حجر الأغنام في منشآت مرخصة لمدة لا تقل عن 21 يوماً قبل الشحن.

– التأكيد على خلو المنشأة المصدرة من مرض الحمى القلاعية.

– تحصين الأغنام ضد أمراض محددة.

– إخضاع الأغنام للفحص المخبري ضد الحمى القلاعية والحمى المالطية.

– معالجة الأغنام ضد الطفيليات وتوثيق ذلك.

 

قدمت اللجنة السعودية في مارس الماضي للاطلاع على الخدمات البيطرية في الأردن وخطة السيطرة على الأمراض الوبائية، بهدف دراسة استئناف التصدير إلى السعودية ودول الخليج.


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