فارس حباشنة يكتب : رحم الله الدكتور الشوبكي

امس ، رحلت قامة اكاديمية و علمية ، الدكتور جاسر الشوبكي ، استاذ في الفيزياء النووية .

لم اعرف الشوبكي شخصيا .

و لكن ، سمعت عنه من اصدقاء درسوا

في جامعة اليرموك .

و سمعت عنه من باحثين و اكاديميين تعلموا على يديه في جامعة اليرموك

و جامعات اخرى .

الشوبكي من جيل السبعينيات و الثمانيات ، و لم يتزحزح عن مبادئه

و ارائه و مواقفه ، و عقائده السياسية

و الوجودية المباركة التي شغلت و طبعت جيلا .

لم يستسلم للردة و ثقافتها ، و انتصر الى العقل و العلم .

و لم يتغير خطه السياسي و الوجودي المنحاز الى الانسان و الحرية ، و الديمقراطية و العلم ، و العقل .

وفي زمن كثر به التائبون .

و بقى الشوبكي مثقفا و عالما يحيط وعيه بالمرحلة .

في زمن تساقط به المثقفون و الاكاديميون في وحل ومستنقع الاسلمة و اللبرلة .

والتواطيء على الوعي ، و مع مصالح مشبوهة باسم التحديث و الاصلاح ، و التقدم الزائف .

رحل المثقف و الاكاديمي الكبير الشوبكي في رقاده .

عاش بين الطلاب و الاكاديميين ، ولم يبخل يوما في عمله و معرفته ، و جدله المعرفي عن طلابه .

و كان حتى آخر نفس صامدا و ملتزما ، و متمسكا في افكاره و ارائه، و حادا في مواقفه .

في احداث جامعة اليرموك عام 1986 ، وقف في صفوف الطلاب ، و ساند الاحتجاجات الطلابية .

و في روايات سردها طلاب من اليرموك ، فانهم اختبوا في منزل الشوبكي داخل الحرم الجامعي .

وفيما بعد الشوبكي دفع ثمنا لمواقفه السياسية ، و فصل من الجامعة .

رحل الشوبكي ، و لربما ان سيرته الاكاديمية و العلمية مبعثرة لا نعلم الكثير عنها .

و اظن انه من الواجب ان تؤرخ سيرة الشوبكي ، وان تدون كشخصية ناضلت من اجل اردن عادل و حر ، ومن اجل جيل اردني متحرر و واعي .

رحم الله الدكتور الشوبكي .

فارس حباشنة