جامعة البترا تبحث مع الاتحاد العربي للثقافة الرياضية سبل التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة رئيس مجلس أمناء الاتحاد محمد المانع، وبحث الجانبان أطر التعاون المشترك، وأهمية الثقافة الرياضية في فئة الشباب، ودورها المحوري في بناء جيل واعد مثقف.

وزار الوفد مرافق الجامعة الرياضية، واستمع إلى شرح عن تخصص التربية الرياضية، وأنشطة الجامعة الرياضية وأثرها في تعزيز الثقافة الرياضية بين الطلبة.

حضر اللقاءَ رئيسُ مجلس أمناء الجمعية الثقافية الرياضية الأردنية العين جمال الصرايرة، ورئيس الجمعية الثقافية الرياضية الأردنية حسن مسعود، ومن أعضاء مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الدكتور إبراهيم القناص وإبراهيم الدرع، ومن جامعة البترا عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات.