الزراعة : لا صحة لدخول أغنام مصابة بالطاعون للمملكة

وطنا اليوم:تعرب وزارة الزراعة عن أسفها الشديد للتحقيق الذي تم نشره في صحيفة الغد الغرّاء في عددها الصادر يوم الأربعاء 17/7 /2024 بعنوان :

” رغم إتلافها قبل توريدها للسوق.. تساؤلات حول كيفية دخول أغنام مصابة بالطاعون للمملكة “.

تؤكد الوزارة عدم صحة هذه المعلومات إطلاقاً، وعلى التزام فرقها المتواجدة في كافة المعابر الحدودية بإجراء الفحوصات اللازمة للمواشي المستوردة للتأكد من سلامتها ولا تسمح بإدخال أية شحنة مصابة، كما أنها حريصة على ألا يتم الاستيراد إلا من البلدان الخالية من الأمراض بناء على تقارير منظمة صحة الحيوان.

إن إجراء تحقيقات صحفية مبنية على الأقاويل وترويجها في وسيلة إعلامية محترمة، يعد خرقاً واضحاً للأعراف المهنية، كما أنه يشكل مادة خصبة لمروجي الإشاعات مما يتسبب في خلق حالة من الفوضى والتشكيك لدى المواطن الأردني الذي نحرص بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على سلامة كافة المنتجات التي يستخدمها من مرحلة طلب استيرادها، وتقوم بالتأكد من سلامتها عند وصولها منافذنا البحرية والجوية والبرية.

ختاماً تؤكد الوزارة أنها تفتح أبوابها دوماً لكافة وسائل الإعلام وتقوم بالرد على استفساراتها وسوف تستمر في سياستها المنفتحة لثقتها بعملها أولاً، وبالمسؤولية التي يحملها صحفيونا على على عاتقهم خدمة للوطن والمواطن.