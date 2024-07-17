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بنك صفوة الإسلامي يجدد دعمه وشراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان

منذ 37 ثانية
بنك صفوة الإسلامي يجدد دعمه وشراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:جدد بنك صفوة الإسلامي شراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان عبر مذكرة تفاهم جديدة، يتبرع بموجبها البنك بمبلغ إضافي لبرنامج التسمية والتشريف. وبناءً على هذا التبرع، سيتم تسمية عيادة الكشف المبكر في مبنى الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العقبة بإسم البنك، كما سيتم إضافته على جدارية المتبرعين للعطاء المتميز.
ووقع مذكرة التفاهم التي تمتد لأربعة أعوام، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، والرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي السيد سامر التميمي.
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي السيد سامر التميمي: “فخورون بتجديد دعمنا لمؤسسة الحسين للسرطان، التي نحرص على مساندتها ودعم مختلف مشاريعها وبرامجها لضمان استدامة خدماتها العلاجية، وتوسيع نطاق شمولها. وقد جاء هذا الدعم الذي يشرفنا أن نكون من خلاله جزءاً من جهود المؤسسة النبيلة الرامية للوصول للمرضى في محافظات الجنوب، وبالتالي تخفيف الأعباء عليهم ورفع نسب الشفاء بينهم.”
كما شكرت قطامش، بنك صفوة على دعمه ورعايته المستمرة لبرامج وأنشطة المؤسسة، واهتمامه بمرضى السرطان، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وأضافت: “أن دعم البنك يعكس التزامه ومسؤوليته المجتمعية نحو القضايا الإنسانية والاجتماعية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز جهودها في تقديم الرعاية والدعم للمرضى”.
يذكر أن برنامج التسمية والتشريف يعد أحد برامج مؤسسة الحسين للسرطان والذي يتيح للأفراد والشركات فرصة لتسمية غرفة، مساحة، جناح، أو طابق داخل مركز الحسين للسرطان باسم المتبرع نفسه أو شركته أو شخص عزيز عليه، مقابل قيمة تبرع تحدد بحسب المساحة. وتوجّه مبالغ التبرع للمساهمة في دعم علاج مرضى المركز.


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