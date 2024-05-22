وسط صمت حكومي .. أردنيون يلتحقون بركب الهجرة غير الشرعية

وطنا اليوم:لا زالت المعلومات متضاربة حول وجود أردنيين على متن مراكب الهجرة غير الشرعية، والتي تنطلق من عاصمة الضباب لندن إلى دول مجاورة لها ، للبحث عن فرصة عمل بالخارج.

وبحسب المعلومات، فإن الكثير من الأردنيين يعملون على إصدار الفيزا الإلكترونية للسفر إلى لندن بهدف السياحة والاستجمام ، ومن ثم يذهبون إلى دول أوروبية مجاورة بطرق غير قانونية.

الزميل الصحفي فارس الحباشنة، كشف في منشور عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن أكثر الهاربين هم من موظفي القطاع العام، ونسبة ضئيلة من العاطلين عن العمل. وقا ان هذه تعتبر بوابة للهجرة الغير شرعية من قبل الاردنيين الى الولايات المتحدة الامريكية، والاردن لم تكن على قائمة الدول التي تقوم بالهجرة غير الشرعية مثل بعض الدول العربية الاخرى .

من جانبه أشار مصدر في وزارة الداخلية، أنه لا يوجد أية معلومات حول الهجرة غير الشرعية للأردنيين حاليًا ،

وكشفت مصدر أن العديد من المحافظات والقرى بدأت تفرغ من الشباب الذين استدانوا وأخذوا القروض من البنوك بهدف الهجرة غير الشرعية وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنه منذ أن فتحت بريطانيا التأشيرة السياحية للأردنيين هرع شبان لاستصدارها والسفر لدول أمريكا الوسطى ومنها إلى أمريكا في خطوة للهجرة السريعة بعيدا عن إجراءات السفارات الطويلة والأوراق والمقابلات الشخصية وغيرها.

وبحسب أرقام وزارة الخارجية فإن عدد الأردنيين المسجلين رسميا على أنهم مغتربون في الولايات المتحدة يبلغ 100 ألف في العام 2015، فيما وصل عدد الأردنيين المغتربين في أمريكا والدول الأجنبية الأخرى 140 ألفا في العام 2021.

وذكر التقرير أن الأمر يبدأ عن طريق المهربين والسماسرة الأردنيين الذين يدلون الشباب على الطريقة وعلى أقران لهم في بريطانيا وفي دول أمريكا الوسطى قبيل الوصول لرؤوس العصابات في المكسيك الذين يأخذون حصة الأسد من المبلغ المرصود لغاية الوصول إلى أمريكا.

الظاهرة بدأت في الزرقاء وإربد قبل أن تنتقل لقرى في شمال المملكة ثم لتعم مختلف المناطق.

وقال غسان عودة مدير أحد مكاتب خدمات الهجرة إن تأشيرة بريطانيا هي من فتحت هذه القصة للأردنيين، لافتا إلى أن تأشيرة بريطانيا أيضا سهلت إعطاء الأردنيين تأشيرات دول أمريكا الوسطى، فمن تعطيه بريطانيا تأشيرة لماذا تمنعها عنه دول أمريكا الوسطى؟

وتابع بأن من المحفزات لبعض الشباب على هذا النوع من الهجرة هو أن ادارة الهجرة بأمريكا عندما تأخذ المهاجر وتسجل بياناته تتيح العمل لهؤلاء إلى حين استكمال إجراءات الهجرة، علاوة على أن بعضهم وفور دخول أمريكا يعمل لدى أرباب عمل وشركات بدون حقوق عمالية وفقط يأخذون رواتبهم بـ”الكاش”.

وعن رحلة الهجرة غير الشرعية تحدث عودة بأنها تزخر بالمخاطر، فعصابات التهريب تتعامل مع سلعة وليس بشر فمن يموت يتركوه مكانه ومن يتعرض لأي وعكة صحية لا يتعرف احد عليه، وكثيرون ماتوا في هذه الرحلة.