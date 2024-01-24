أوتشا : غزة ستنزف حتى الموت دون وصول مساعدات إنسانية

وطنا اليوم:حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، من أن قطاع غزة سوف “ينزف حتى الموت إذا لم يتم توفير الوصول المستمر إليه، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر عليه”.

وقال في بيان، إنه “تم الوصول إلى مستشفى الشفاء، وأن المنع المتكرر لطواقم المساعدات الإنسانية من الدخول إلى شمال غزة، حال دون توسيع عمليات إنقاذ حياة المواطنين هناك”.

وذكرت موظفة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أولغا تشيريفكو، التي نشرت رسالتها المرئية مع البيان، أنهم “وصلوا إلى مستشفى الشفاء لأول مرة بعد 5 أيام من المنع، وأن المستشفى أصبح مأوى لآلاف الأشخاص”.

وقالت تشيريفكو، إن “المآسي التي شاهدوها أثناء مجيئهم إلى المستشفى لا يمكن تصورها ووصفها”، مستدركة أن “المعدات والوقود والمياه والغذاء في المستشفى محدودة للغاية”.

ونقلت عن طبيبة في المستشفى قولها: “نحن وحيدون في هذا العالم، لقد نسوا أمرنا”.

واعتبرت تشيريفكو، أنه “لا ينبغي للعالم أن يبقى غير مبال لمعاناة الناس في غزة”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و490 شهيدا، وإصابة 63 ألفا و354 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.