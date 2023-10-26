جماهير سلتيك الاسكتلندي تدعم فلسطين بطريقة بديعة

وطنا اليوم:على أرض ستاد سلتيك الاسكتلندي، تجلت ألوان فلسطين ورفرفت أعلام البلاد المقاومة بأبهى حلة قبيل انطلاق مباراة سلتيك أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

رفع الآلاف من مشجعي سلتيك علم فلسطين بكبريائه وعنفوانه. قدمت جماهير النادي الاسكتلندي “تيفو” بألوان علم فلسطين بوضوح في النصف السفلي من المدرجات قبل بدء المباراة، حيث تم رفع نحو عشرين علماً كبيراً في الجزء المجاور لمنطقة دخول لاعبي الفريقين. وكان ذلك جزءاً من تعبير جماهير سلتيك عن تضامنها الراسخ مع القضية الفلسطينية.

وفيما كانت الآلاف من الأعلام الصغيرة تتلألأ حول الملعب عند ظهور الفريقين، أنشد قسم كبير من الجماهير أغاني تعبيرية تمجّد المقاومة وتحشد التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. فغنت الجماهير الاسكتلندية أغنية نادي ليفربول الشهيرة، “لن تسير وحدك” بكل شغف، وأيضاً الأغنية الإيطالية الشهيرة “بيلا تشاو”، المعروفة كنشيد لمقاومة الثوار الإيطاليين. وبهذا التعبير الفني، أبدت جماهير سلتيك تضامنها ودعمها القوي للقضية الفلسطينية.

من المحتمل أن ينجم عن هذا اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد سلتيك، حيث سبق للاتحاد القاري أن فرض غرامات على النادي بسبب رفع الجماهير الأعلام الفلسطينية.

وفي يوم المباراة، أصدر النادي بياناً، يطلب من الجماهير عدم إحضار الأعلام الفلسطينية إلى ملعب المباراة، بعد أن دعت رابطة جماهير النادي، “الكتيبة الخضراء”، إلى “رفع علم فلسطين بشجاعة” دعماً لغزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين، خلّف أكثر من 5 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ومئات المفقودين تحت الأنقاض.

وجاء في بيان النادي “شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة الأسابيع الأخيرة، حيث قُتل وجُرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال”.

وأكمل البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية، أمس الأربعاء “نشهد مأساة ذات حجم مروع، ومع استمرار الأمر يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا”.

وشدد النادي العريق، في بيانه “في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم، يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما زالوا يعانون”.

وأوضح “بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء، سيرتدي لاعبو سلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، من باب إظهار الاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع”.

دائماً ما تسطع جماهير نادي سلتيك بأناقة وتفرد في المدرجات الأوروبية، فكانت أول من يندفع نحو التضامن مع فلسطين بعد عملية “طوفان الأقصى”، حيث ارتفعت في 7 أكتوبر الجاري أعلام فلسطين بفخر في مدرجات ملعبها. كما أعلت لافتات تحمل عبارات قوية عن “الحرية لفلسطين” و”النصر للمقاومة” خلال فوز نادي سلتيك على منافسه كيلمارنوك في الدوري الاسكتلندي