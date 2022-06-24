بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سقوط حجارة من أحد أسوار المسجد الأقصى

منذ دقيقتين
سقوط حجارة من أحد أسوار المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أكد المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، الجمعة، سقوط حجارة لسور المسجد الأقصى من الجهة الغربية بسبب حفريات إسرائيلية في محيط المسجد خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد الأقصى.
ووصف الخطيب في تصريح الوضع بالمريب والخطير في المسجد الأقصى بسبب الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة.
ولفت الخطيب لوجود تشققات بالسور الجنوبي للمسجد، مؤكدا تعطيل سلطات الاحتلال لعملية الترميم.
“عملنا متعطل وطلبنا نزول المهندسين ولم يسمح لهم رغم سقوط حجارة (…) إسرائيل تعطل وتمنع عمل الترميم” وفق الخطيب
وتابع الخطيب: “سنبقى نطالب بزيارة المواقع لمعرفة ما يجري ونفحص كل ما يتعلق بأساسات المسجد الأقصى بظل الحفر ببعض الجدران”.
وأعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الأربعاء، متابعته بخطورة بالغة الحفريات والأعمال المريبة والغامضة التي تقوم بها سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية العاد الاستيطانية منذ فترة في محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف (في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية) وهي وقف إسلامي صحيح.
وقال المجلس إنه رصد منذ فترة قيام مجموعة من العمال باستخدام الجرافات وآلات الحفر الكبيرة بالعمل بعجلة مريبة في ساحة حائط البراق وفي منطقة القصور الأموية في المنطقة الملاصقة للأساسات السفلية للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تفريغ الأتربة وعمل ثقوب بجدران محاذية للسور الجنوبي للمسجد وتفريغ للممرات في محاولة لإخفاء ما يقومون به من حفريات.
وبحسب الأوقاف رصد المراقبون عمليات تكسير مستمر منذ أشهر لحجارة أثرية مهمة حيث يتم تحويلها لحجارة صغيرة بهدف إخفاء أثرها واخراجها على انها طمم يذهب للزبالة وذلك من قبل عمال حفريات تابعين لجمعيات استيطانية.
وحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من الاستمرار بالعبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع التاريخية الوقفية.
وطالب بالوقف الفوري لهذه الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى المبارك.
وأكد المجلس بأن ساحة وحائط البراق ومنطقة القصور الأموية هي وقف إسلامي صحيح وهي امتداد للمسجد لأقصى المبارك كمسجد إسلامي بمساحته الكاملة 144 دونم بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية اليه ملك خالص للمسلمين وحدهم.
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وخاصة القرار التي تبنته اليونسكو في 18 تشرين أول 2016 الذي يثبت أن المسجد الأقصى المبارك كامل الحرم الشريف وأنه مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.
ووجه المجلس نداء لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف للتدخل المباشر لوقف هذا الوضع الخطير الذي يمر به المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف ومحيطه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لعدم المساس بحق المسلمين في مسجدهم المقدس ومحيطه.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:42

الأردنيون يشيعون جثمان الطالبة الجامعية المغدورة

13:35

الأمم المتحدة : شيرين أبو عاقلة استشهدت بنيران أسرائيلية

13:34

نحن شعب لا يستحي؟!.

11:37

الضمور يدعو إلى عدم التشهير بالجامعات الأردنية

11:32

مقطع لفتاتان تتشاجران في الشارع العام

11:25

الملك: الاردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط

11:02

13 قتيلا في مواجهات بين الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات

10:58

غياب المواصلات .. معاناة يومية يواجهها سكان صافوط منذ سنوات

10:58

الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

10:58

إعلامي في صحيفة النهار اللبنانية : حديث الملك على شاشة CNBC حول “الناتو” له دلالات كبيرة

10:44

أكثر بذخا من القياصرة .. تفاصيل تجهيزات بيوت بوتين

10:35

صاحب المركز الأول بمسابقة القرآن يحكي كواليس فوزه

10:34

مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

10:27

انسحاب مفاجئ للقوات الأوكرانية من معركة سيفيرودونيتسك

10:24

القضاة: التعينات تجري أثناء الولائم

10:21

زنجبار .. فيها أقدم مسجد في نصف الأرض الجنوبي وحكمها الإسلام 200 عام

09:57

التربية : نتائج التوجيهي ستكون جاهزة في هذا الموعد

09:50

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله

09:46

الداخلية : 83% من اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات

09:40

تخفيضات على 400 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

09:34

تحذير من موجة تسونامي ستضرب مدنا عربية

09:28

غامبلي تعلن عن مقابلة حصرية مهمة اجرتها مع الملك

09:21

الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

07:16

فضيحة كبرى بدورة مياه للنساء في مطعم #ماكدونالدز

07:08

جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

06:15

جمعية الشفافية تعقد ندوة ” اقتصادنا واقع وامال”

05:48

حكام مباراة الفيصلي والوحدات من الخارج

05:16

علا الفارس تتفاعل مع قصة مقتل طالبة الجامعة

03:30

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر مركز جمرك المدورة الحدودي

03:28

هام لطلاب التوجيهي

23:20

النائب العام يحظر النَّشر بقضية مقتل الطالبة إيمان

22:44

( يافا أم الغريب )

22:33

فيديو/ هذا ماقاله الوزير السابق القطامين حول منصب الوزير

22:15

عميد شؤون الطلبة في التطبيقية: القاتل كان يرتدي قبعة حتى يخفي نفسه ولم تكن هناك سيارة بانتظاره

22:07

محادين: نحن أمام ظاهرة ثقافية مدانة حتى العنف الذي لا يفضي إلى القتل مرفوض

21:55

الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

21:32

السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

21:31

شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

20:55

أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

20:44

المحكمة العليا بأمريكا تقر بحق المواطنين بحمل الأسلحة بالأماكن العامة

20:37

التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

20:29

وزير الاقتصاد الألماني: الغاز أصبح الآن سلعة نادرة

20:18

الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

20:10

إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

20:10

خارج حصنك الآمن

19:54

الأمن: لا يمكن تأكيد أو نفي رسالة جريمة إيمان

19:47

السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

19:43

رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022