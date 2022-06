مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

وطنا اليوم – قالت هادلي غابل مذيعة قناة cnbci خلال التحضير لحلقة للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاء عبر شاشة CNBC :

نحن على الهواء مباشرة من الأردن هذا الصباح نتحدث عن خطط جلالة الملك لتوظيف مليون أردني خلال العقد المقبل ، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وزيادة الاستثمارات بما يصل إلى 41 مليار دولار عبر قطاعات متعددة.

We are LIVE from Jordan this morning @CNBCi@RHCJO talking about His Majesty’s plans to put a million Jordanians to work over the next decade, double the country’s GDP and increase investments by as much as $41 billion across multiple sectors pic.twitter.com/BfpxImLZLt

