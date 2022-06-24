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مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

منذ 24 ثانية
مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

 

وطنا اليوم – قالت هادلي غابل مذيعة قناة cnbci خلال التحضير لحلقة للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاء عبر شاشة CNBC :

نحن على الهواء مباشرة من الأردن هذا الصباح نتحدث عن خطط جلالة الملك لتوظيف مليون أردني خلال العقد المقبل ، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وزيادة الاستثمارات بما يصل إلى 41 مليار دولار عبر قطاعات متعددة.


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