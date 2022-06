وطنا اليوم:يتقدم الجد غازي حموه بالتهنئة لحفيدته الغالية روزانا ضرار عودة بمناسبة مناقشتها لرسالة الماجستير بنجاح في إدارة الأعمال/ جامعة البتراوبعنوان:

“The Impact of Social CRM on Customer Retention in Cosmetics Companies in Jordan”

ألف مبروك ومنها لللأعلى دائما