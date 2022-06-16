بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

منذ دقيقة واحدة
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب أزمة الغذاء.. وتحذر: مستويات النزوح ترتفع

وطنا اليوم:حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، فيليبو جراندي، الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، من أن الأزمة الغذائية التي أججتها الحرب في أوكرانيا “ستدفع المزيد من الناس إلى الفرار من ديارهم في البلدان الأكثر فقراً؛ مما يؤدي لارتفاع مستويات النزوح عالمياً”.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، الخميس، أن حوالي 89.3 مليون شخص نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم في نهاية عام 2021، بسبب الاضطهاد والصراع وسوء المعاملة والعنف.
إلى جانب ذلك، اضطر ملايين آخرون في أوكرانيا، مع بدء الهجوم الروسي على البلاد، إلى اللجوء نحو البلدان المجاورة أو النزوح داخل حدودهم، مع ارتفاع الأسعار المرتبط بمنع صادرات الحبوب، والذي من شأنه أن يسبب مزيداً من النزوح في الأماكن الأخرى.

“التأثير سيكون مدمراً”
بدوره، قال المفوض الأممي، أمام الصحفيين هذا الأسبوع: “إذا كانت لديك أزمة غذاء بالإضافة إلى كل ما وصفته؛ الحرب وحقوق الإنسان والمناخ، فسوف تسرّع فقط الاتجاهات التي وصفتها في هذا التقرير”، واصفاً الأرقام بأنها “مذهلة”.
وأضاف: “من الواضح أن التأثير سيكون مدمراً للغاية إذا لم يتم التوصل لحل على نحو سريع”، لافتاً إلى أن المزيد من الناس يفرون بالفعل نتيجة لارتفاع الأسعار وحركات التمرد العنيفة في منطقة الساحل بإفريقيا.
يُذكر أن عدد النازحين ارتفع على نحو سنوي خلال العقد الماضي، بحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو الآن أكثر من ضعف عدد النازحين البالغ 42.7 مليون شخص في عام 2012.

التمييز بين أوكرانيا وغيرها
من جانب آخر، انتقد جراندي ما سماه “احتكار” الموارد الممنوحة لأوكرانيا، في حين أن البرامج الأخرى لمساعدة النازحين تعاني من نقص التمويل.
وقال: “يجب ألا تجعلنا أوكرانيا ننسى الأزمات الأخرى”، مشيراً إلى صراع استمر عامين في إثيوبيا والجفاف في القرن الإفريقي.
وقارن الخلافات بين الدول حول استقبال مجموعات صغيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بالقوارب بسخاء في دول الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير/شباط.
وقال: “من المؤكد أنه يثبت نقطة مهمة: الاستجابة لتدفق اللاجئين، ووصول يائسين إلى شواطئ أو حدود الدول الغنية أمر لا يمكن السيطرة عليه”، منتقداً استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمات اللاجئين، مؤكداً أنها”غير متكافئة”.
بينما ذكر التقرير أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل استضافت 83% من لاجئي العالم في نهاية عام 2021.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:35

إنذار مبكر.. ذوبان القطب الشمالي سيكون أسرع بـ7 مرات

11:14

أنفاق وجسور جديدة بشارع الملك عبدالله الثاني

11:08

وزير العمل يشيد بجهود مجموعة سهيل القطرية بتوظيف الأردنيين

10:59

صيدلة فيلادلفيا تنظم يوم طبي توعوي تثقيفي في مستشفى جرش الحكومي

10:54

ما أسباب ازدياد الجلطات القلبية بين الشباب الأردني

10:44

الخطة الاستراتيجية .. مليون دينار لإنشاء أدراج في عمّان

10:39

السديري: السعودية لا تقرع طبول الحرب أبداً

10:31

العجارمة: التوجيهي لم يعد بذات الرعب كما كان قبل سنوات

10:26

وصول زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف

09:55

3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

09:50

الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب (15) كغم من الكبتاجون

09:47

وصول 273 مسافراً من صنعاء إلى الأردن

09:37

الشوبكي : توقع وصول سعر تنكة الكاز لـ 14.4 دينار بالأردن

09:31

وفيات الخميس 16-6-2022

09:26

المهندس ضيفم القسوس يكتب : كرك …

09:16

الجبالي: ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجديدة 20%

09:12

تحقّق رقباء السّير من الرّخص عبر “سند” قريبًا

09:09

وفاة الوزير الأسبق بالسلطة الفلسطينية سعد المجالي دعسا في عمان

08:56

حادث سير مروع في المحطة

06:38

كتلة هوائية حارة و جافة تؤثر على المملكه و دول الجوار

06:19

وزير يطالب وزارته بدفع 5 دولار له

06:10

الوزير السابق مروان جمعة يكتب عن الراحل نقل : هاتلك فاين

06:05

الجراح: المستوى الذي ظهرت فيه الإحتفالية لا يليق بإربد

06:01

يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

05:57

ماذا يعني أن تتقدم الجامعة الأردنية عالميًا؟

05:50

فتش، لن ترى رؤوسا تدحرجت!

01:37

العوضات يستقبل أعضاء مجلس نقابة المهندسين الأردنيين/ فرع الزرقاء

01:35

رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

01:18

شعبة العمليات والتدريب تنفذ تمرين اخلاء وهمي في الخدمات الطبية الملكية

00:13

ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

00:06

أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

23:55

غروب الشمس يرسم لوحة فنية بالوان وردية وبرتقالية زاهية من العاصمة عمان

22:43

الفايز: أنا داخل المنصب وخارجه نفس الشخص

22:09

قيادة الدرك “كتيبة الرد السريع “تنفذ تمرينآ امنيآ بحضور قائد قوات الدرك وقائد المهام الخاصة

22:04

كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

21:58

مستهدفات وجدول زمني و مساءلة

21:55

أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

21:49

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

21:32

عاجل| الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

20:57

كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها‎‎

20:56

حفل اداء القسم لخريجي كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا‎‎

20:48

الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاء حدث تعرض للخطف من قبل 5 اشخاص في العاصمة عمان

20:45

سؤال في الثانوية العامة عن وسوسة الشيطان يشغل السودان

20:36

مدينة صناعية جديدة في الزرقاء

20:32

منتزه زي القومي يتحول الى ملاذ للحيوانات واصحاب السوابق

20:27

لا تفعلها، هي تفعلُها !!

20:23

العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

20:20

ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

وفيات

وفيات الخميس 16-6-2022وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022