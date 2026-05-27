هاني شاكر في فيديو نادر يتصدر التواصل

وطنا اليوم:تصدر فيديو نادر للفنان المصري الراحل هاني شاكر، منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وهو يغني مقطعاً من أغنية “يا ليلة العيد آنستينا” لكوكب الشرق أم كلثوم، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فقد نشرت الإعلامية المصرية هالة سرحان الفيديو عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، وعلقت: “يا ليلة العيد آنستينا بصوت الراحل الغالي هاني شاكر، الذي ترك لنا صوتاً من الجنة وكنزا قوميا من الفن الراقي الجميل، أسكنه الله جنات الفردوس الأعلى”.

وظهر صاحب “علي الضحكاية” في الفيديو بأداء طربي مميز للأغنية الشهيرة، وسط إشادات كبيرة من الجمهور بصوته وإحساسه، حيث عبّر كثيرون عن اشتياقهم لأعماله وحضوره الفني، مؤكدين أن صوته ارتبط بذكريات الأعياد والمناسبات السعيدة.

كما تداول المتابعون المقطع الغنائي بشكل واسع، مع تعليقات تشيد بتاريخ “أمير الغناء العربي” الفني الطويل ومكانته الكبيرة لدى محبيه.

ورحل هاني شاكر، في فرنسا يوم 3 مايو (أيار) عن عمر ناهز 74 عاماً بعد مروره بأزمة صحية استدعت علاجه في الخارج تاركاً خلفه مشواراً فنياً امتد لأكثر من 5 عقود. بعد رحلة مع المرض، انتهت داخل أحد المستشفيات في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يخضع للعلاج خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة.

وكان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية معقدة استدعت دخوله العناية المركزة، وسط محاولات طبية مكثفة لإنقاذه، بعدما خضع لتدخلات علاجية دقيقة خلال رحلة علاجه الأخيرة.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ”أمير الغناء العربي”، واحداً من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بعدما قدم مشواراً فنياً امتد لعقود طويلة منذ انطلاقته في ستينيات القرن الماضي، وقدم خلاله مئات الأغنيات التي حققت انتشاراً واسعاً وارتبطت بذاكرة الجمهور العربي.

فيما ترك الفنان الراحل بصمة واضحة على المستوى النقابي، بعدما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لعدة سنوات، وشهدت فترة وجوده حضوراً مؤثراً في عدد من القضايا الفنية والمهنية، إلى جانب استمراره في نشاطه الفني حتى سنواته الأخيرة.