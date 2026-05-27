مقتدى الصدر يعلن إلحاق سرايا السلام بالدولة العراقية

وطنا اليوم:أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، انفكاك تشكيلات “سرايا السلام” بشكل كامل عن “التيار الشيعي الوطني”، مؤكداً التحاقها التام بالدولة والجهات الرسمية المسؤولة عن التشكيلات العسكرية.

وقال الصدر، في بيان صدر عنه، إن القرار يأتي “انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن وتحاشياً للمخاطر المحدقة بالوطن”، مشيراً إلى أن الجهات المدنية المرتبطة بسرايا السلام ستتحول إلى “البنيان المرصوص” من دون أي مقرات أو سلاح أو زي أو عناوين تنظيمية أخرى.

وأضاف الصدر أنه يوجه الشكر إلى عناصر “سرايا السلام” على ما وصفه بـ”الجهاد الأكبر والأصغر”، داعياً في الوقت نفسه جميع تشكيلات الحشد إلى “الانفصال عن الأوامر الحزبية والطائفية”، ولا سيما بعد تسليم الفصائل أسلحتها إلى الدولة، وفق تعبيره.

وسرايا السلام هي الجناح العسكري المسلح التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في العراق. تأسست في عام 2014 بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني لمواجهة سيطرة تنظيم “داعش” على مساحات واسعة من العراق.

ويُنظر إلى بيان الصدر على أنه خطوة جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين الفصائل المسلحة والدولة العراقية، في ظل تصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بالأحزاب السياسية.