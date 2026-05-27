4 ساعات ago
كبار ضباط الجيش الأردني يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

وطنا اليوم:عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، المرضى من المتقاعدين العسكريين والعاملين، في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية في مختلف محافظات المملكة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة وحرصها الدائم على متابعة أوضاع المرضى والاطمئنان على صحتهم.
واطلع كبار الضباط خلال الزيارات على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ناقلين لهم تحيات وتهاني القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والشفاء العاجل.
من جهتهم، عبّر المرضى وذووهم عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية التي تجسد نهج القوات المسلحة الأردنية في التواصل المستمر مع منتسبيها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.


