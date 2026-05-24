ترامب: الحصار على إيران مستمر حتى توقيع اتفاق نهائي

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنّه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الحصار سيظل “ساري المفعول بالكامل” إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن العلاقة مع إيران أصبحت “أكثر احترافية وإنتاجية”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تدرك طهران أنها “لا يمكن أن تطور أو تمتلك سلاحا أو قنبلة نووية”.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما كان “واحدا من أسوأ الاتفاقات” التي عقدتها الولايات المتحدة، معتبرا أنه شكّل “مسارا مباشرا” نحو تطوير إيران سلاحا نوويا.
وأضاف ترامب أن المفاوضات الحالية التي تجريها إدارته مع إيران تسير “بشكل منظم وبنّاء”، مؤكدا أن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا يمثل “النقيض تماما” لاتفاق أوباما.
وأكد الرئيس الأميركي أن “الجانبين يجب أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر بشكل صحيح”، مشددا على أنه “لا مجال لارتكاب أي أخطاء”.
وأشار إلى أن هذا التعاون في وقف الحرب سيتعزز أكثر من خلال انضمام مزيد من الدول إلى “اتفاقيات أبراهام” التاريخية، مضيفا أنه “ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا بالانضمام إليها”.


