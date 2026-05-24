مدير عام مستشفيات قطاع غزة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10

وطنا اليوم:زار مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، للاطلاع على سير العمل الطبي والخدمات العلاجية التي تقدمها مرتبات المستشفى للأهل والأشقاء في القطاع.

وكان في استقباله قائد القوة، ومدير المستشفى، وعدد من مرتبات المستشفى.

وعبّر الدكتور زقوت خلال الزيارة عن عميق شكره وتقديره للمواقف التاريخية الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن سكان القطاع يعقدون أملاً كبيراً على الدور الأردني الإنساني المستمر وعلى سواعد نشامى القوات المسلحة الأردنية.

وأشاد زقوت بشكل خاص بجهود المستشفى في تشغيل وحدة الأطراف الصناعية المتنقلة ومبادرة “استعادة الأمل”، داعياً إلى استمرار هذا الدعم الطبي النوعي، والمساندة المستمرة للقطاع الصحي في مجال الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية والدوائية الأساسية اللازمة للسكان في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، بين قائد قوة المستشفى، أن هذه الجهود تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بوقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بكل الإمكانيات، مؤكداً أن أطباء وكوادر المستشفى لن يدخروا أي جهد طبي أو فني من شأنه تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة، والتخفيف من معاناة السكان في القطاع، انطلاقاً من الواجب الإنساني والقومي