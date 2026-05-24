بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مدير عام مستشفيات قطاع غزة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10

ساعتين ago
مدير عام مستشفيات قطاع غزة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10

وطنا اليوم:زار مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، للاطلاع على سير العمل الطبي والخدمات العلاجية التي تقدمها مرتبات المستشفى للأهل والأشقاء في القطاع.
وكان في استقباله قائد القوة، ومدير المستشفى، وعدد من مرتبات المستشفى.
وعبّر الدكتور زقوت خلال الزيارة عن عميق شكره وتقديره للمواقف التاريخية الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن سكان القطاع يعقدون أملاً كبيراً على الدور الأردني الإنساني المستمر وعلى سواعد نشامى القوات المسلحة الأردنية.
وأشاد زقوت بشكل خاص بجهود المستشفى في تشغيل وحدة الأطراف الصناعية المتنقلة ومبادرة “استعادة الأمل”، داعياً إلى استمرار هذا الدعم الطبي النوعي، والمساندة المستمرة للقطاع الصحي في مجال الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية والدوائية الأساسية اللازمة للسكان في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاع.
من جانبه، بين قائد قوة المستشفى، أن هذه الجهود تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بوقوف الأردن إلى جانب الأشقاء بكل الإمكانيات، مؤكداً أن أطباء وكوادر المستشفى لن يدخروا أي جهد طبي أو فني من شأنه تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة، والتخفيف من معاناة السكان في القطاع، انطلاقاً من الواجب الإنساني والقومي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:04

القش للفقراء والقمح للسادة

20:50

توقع دخول مليون مركبة جديدة إلى طرق الأردن خلال 8 إلى 10 سنوات

20:44

اللواء المتقاعد انور الطراونة يكتب : في العقد الثامن لسيادتك العظيمة ومجدك يا موطن الأحرار

20:40

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون المملكة

20:32

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

20:30

الأردن ودول عربية وإسلامية يدينون أفعال بن غفير المهينة بحق المشاركين في أسطول الصمود

20:27

صدور العدد الثامن من مجلة الحلول الاقتصادية

20:16

مهند الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

19:44

كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة

19:39

تهنئة من جمعية المتقاعدين العسكريين في الديسة بمناسبة يوم الاستقلال

19:36

ماذا قالت صحيفة الجزيرة الاردنية يوم الاستقلال

19:33

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وإفريقيا لشهر نيسان

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026