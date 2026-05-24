الفوسفات تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم-عمّان ـ هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

واستذكر الدكتور الذنيبات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين، مسيرة الإنجاز والبناء التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تحقق من تقدم وتطور في مختلف المجالات، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة ورؤيتها الراسخة في تعزيز منعة الدولة الأردنية وترسيخ نهضتها.

وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفي بهذه المناسبة الغالية، تعتز بما حققه الأردن من إنجازات وطنية كبرى، وتفخر بمسيرته المتواصلة نحو مزيد من البناء والتحديث والازدهار، بما يحقق تطلعات الوطن ومستقبل أبنائه.

وقال الدكتور الذنيبات إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستبقى رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا اعتزاز الشركة بدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني وتعزيز حضوره، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والوطن الغالي، والشعب الأردني، بالخير واليمن والبركات.