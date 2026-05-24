بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الفوسفات تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

ساعة واحدة ago
الفوسفات تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم-عمّان ـ هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية.

واستذكر الدكتور الذنيبات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين، مسيرة الإنجاز والبناء التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وما تحقق من تقدم وتطور في مختلف المجالات، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة ورؤيتها الراسخة في تعزيز منعة الدولة الأردنية وترسيخ نهضتها.

وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفي بهذه المناسبة الغالية، تعتز بما حققه الأردن من إنجازات وطنية كبرى، وتفخر بمسيرته المتواصلة نحو مزيد من البناء والتحديث والازدهار، بما يحقق تطلعات الوطن ومستقبل أبنائه.

وقال الدكتور الذنيبات إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية ستبقى رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وشريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا اعتزاز الشركة بدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني وتعزيز حضوره، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالة الملك، وسمو ولي العهد، والأسرة الهاشمية، والوطن الغالي، والشعب الأردني، بالخير واليمن والبركات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:46

بالصور..موظفو شركة الاسواق الحرة يحتفلون بعيد الاستقلال الثمانين

16:59

السجن 4 سنوات لمالك شاليه زرع كاميرات سرية لتصوير المستأجرين

16:55

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

16:48

معجزة “السيستم الفلكي”.. وكيف حمانا الكمبيوتر من مصاريف العيد؟.

16:24

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية من محافظة الزرقاء

16:22

بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

16:19

كلية الإعلام بجامعة البترا تحصد المركز الأول في مسابقة “صوتك مؤثر”

16:16

الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي المستجدات الإقليمية والدولية

15:46

الأحوال : استمرار تجديد جوازات السفر خلال عطلتي الاستقلال وعيد الأضحى

15:26

هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

15:18

بدء بيع أسطوانات الغاز البلاستيكية في عمّان بسعر 60 دينارا للمعبأة

15:10

إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026