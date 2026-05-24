معجزة “السيستم الفلكي”.. وكيف حمانا الكمبيوتر من مصاريف العيد؟.

المهندس خالد بدوان السماعنة

لم أكن أعلم أن أنظمة الكمبيوتر في إداراتنا العامة تملك هذا الحِس العالي من المسؤولية الأبوية! فمع اقتراب العيد، وبدل أن تنشغل العائلات بالتفكير والصداع المتواصل حول كيفية توزيع الراتب بين ملابس الأطفال، والحلويات، والتزامات العيد، جاء “السيستم” ليعيد صياغة المعادلة بحكمة منقطعة النظير.

السيستم الطيّب، وبناءً على “حسبة فلكية” معقدة تعود لملفات العام الماضي، قرر أن يجري عملية “ديتوكس” (تنظيف سموم) شاملة لرواتب الموظفين. والنتيجة؟.

كشوفات حسابات ناصعة البياض، مزينة بأرقام دائرية لطيفة (00.00)، وإشارات سالب (–) أنيقة تجعلك تشعر بالخفة.. خفة الجيوب وخفة الوزن!

الغريب ليس في الحسم، فالحسم حق وواجب، ولكن في هذه “الرومانسية التكنولوجية”.

فالجهاز قرر ألا يزعج الموظف بأي رسائل إشعار أو إنذارات مسبقة، مفضلاً صدمة المفاجأة السعيدة مباشرة في الصراف الآلي، لتقف أمام الشاشة وتكتشف أن رصيدك أصبح يشبه “درجات الحرارة في القطب المتجمد” تحت الصفر.

يقولون إنها “مقاومة للإصلاح”،

وأنا أقول إنه مجرد “حماس إلكتروني زائد” من موظف ضغط على زر الحسم ومضى ليرتب إجازته. وبالمناسبة، يقال إن لجان التظلم ستجتمع قريباً جداً.. غالباً في العيد بعد القادم، فالوقت يمر بسرعة والبيروقراطية لا تحب الاستعجال.

شكراً للتكنولوجيا التي وفرت علينا عناء التفكير في الشراء، وحمتنا من الكوليسترول، وجعلتنا نقضي العيد في طمأنينة تامة.. نراقب الشاشة وننتظر المعجزة القادمة!