بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

كلية الإعلام بجامعة البترا تحصد المركز الأول في مسابقة “صوتك مؤثر”

3 ساعات ago
كلية الإعلام بجامعة البترا تحصد المركز الأول في مسابقة “صوتك مؤثر”

وطنا اليوم:حصد تقرير “الشباب الأردني وصناديق الاقتراع” لكلية الإعلام في جامعة البترا المركز الأول في فئة الفيديو ضمن مسابقة “صوتك مؤثر”، التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب في رحاب الجامعة، بمشاركة طلبة كليات الإعلام والشباب في المراكز الشبابية بالمملكة، بهدف ردم الفجوة بين المعارف الأكاديمية والمهارات الرقمية الاحترافية.
وأعدّ التقرير الفائز في مجال صحافة البيانات الطلبة: محمود عمرو، وعريب النابلسي، وشهد عامر، ونور تفال، وهبة عماد، ومحمد العجور، وأحمد باكير، بإشراف رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي الدكتور عبيدة الربابعة. وتناول العمل واقع مشاركة الشباب في الانتخابات من خلال رسوم توضيحية وإحصاءات، محولًا الأرقام إلى قصص صحفية مرئية تسهم في تعزيز فهم القضايا السياسية والاجتماعية المرتبطة بتمكين الشباب حزبيًا.
كما حصلت الكلية على المركز الثاني في فئة الحملات الرقمية، بإشراف الدكتورة رشا اليعقوب.
وشملت منافسات المسابقة فئات: “الحملات الرقمية”، و”البودكاست”، و”الفيديو”، بهدف تمكين المشاركين من توظيف الأدوات الإعلامية الحديثة بمهنية، بما يخدم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الانخراط السياسي للشباب، وصناعة محتوى هادف ومؤثر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:50

الفوسفات تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الثمانين

17:46

بالصور..موظفو شركة الاسواق الحرة يحتفلون بعيد الاستقلال الثمانين

16:59

السجن 4 سنوات لمالك شاليه زرع كاميرات سرية لتصوير المستأجرين

16:55

الأمن العام يباشر بتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية والبيئية لعيد الأضحى المبارك

16:48

معجزة “السيستم الفلكي”.. وكيف حمانا الكمبيوتر من مصاريف العيد؟.

16:24

العيسوي يلتقي فعاليات مجتمعية من محافظة الزرقاء

16:22

بنك الإسكان يحتفل مع الأسرة الأردنية بعيد الاستقلال الـ80

16:16

الملك يبحث مع وزير الخارجية الفنزويلي المستجدات الإقليمية والدولية

15:46

الأحوال : استمرار تجديد جوازات السفر خلال عطلتي الاستقلال وعيد الأضحى

15:26

هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

15:18

بدء بيع أسطوانات الغاز البلاستيكية في عمّان بسعر 60 دينارا للمعبأة

15:10

إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026