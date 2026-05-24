بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

40 دقيقة ago
إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

وطنا اليوم:أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأحد، 15موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب 4 منهم أفعالًا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التحقيقات التي أجرتها بينت أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.
ولفت مصدر مسؤول في الهيئة إلى أنه يجري حاليًا التدقيق المالي لسنوات سابقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

الأحوال : استمرار تجديد جوازات السفر خلال عطلتي الاستقلال وعيد الأضحى

15:26

هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

15:18

بدء بيع أسطوانات الغاز البلاستيكية في عمّان بسعر 60 دينارا للمعبأة

15:08

الأردن ودول عدة تدين افتتاح ما يُسمى بـ إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة بالقدس

14:35

زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الأضخم بالاستقلال والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

14:23

صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

14:22

الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نقص بالأضاحي وأسعار الروماني من 5 إلى 6.25 دينار للكيلو

14:16

كورنيش البحر الميت مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وطيلة أيام العيد

14:06

سميرات: 83% من الخدمات الحكومية في الأردن أصبحت رقمية

14:02

الغذاء والدواء : الأولوية في التفتيش على المنشآت التي يزداد عليها الطلب

13:58

الاستقلال فكرة مستمرة وليس حدثا تاريخيّا منتهيًا

13:56

اطلاق تيار مستقبل الزرقاء

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026