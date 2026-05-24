إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

وطنا اليوم:أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأحد، 15موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب 4 منهم أفعالًا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن التحقيقات التي أجرتها بينت أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها.

ولفت مصدر مسؤول في الهيئة إلى أنه يجري حاليًا التدقيق المالي لسنوات سابقة.