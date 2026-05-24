صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:نظمت وحدة التشغيل في غرفة صناعة عمان ورشة عمل توعوية حول فرص تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الصناعي، في مبنى الغرفة، وذلك ضمن إطار مشروع “التشغيل في الأردن 2030” المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية.

ونهدف الورشة الى زيادة الوعي حول فرص تشغيل للأشخاص ذوي الاعاقة حيث تهدف الورشة التوعوية الى زيادة الوعي حول فرص تشغيل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة لدى القطاع الصناعي، ودور الجهات في القطاعين العام والخاص في تشغيل وتسهيل مهمة التوظيف، بالإضافة الى التدريبات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.

واشتملت الورشة على عدة جلسات عمل ناقشت فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصناعي، قدمها ممثل للمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى جلسة حول دور وزارة العمل في تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى جلسة حول تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية ودمجهم في سوق العمل (خدمة مدرب العمل)، حاضر فيها ممثل لجمعية سنا، كما شاركت مؤسسة التدريب المهني في الورشة من خلال جلسة حول زيادة تمكين مشاركة ذوي الاعاقة في برامج مؤسسة التدريب المهني.

وجرى خلال الورشة استعراض قصص نجاح لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الصناعي.