وطنا اليوم:اكد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية المهندس صخر العجلوني أن كورنيش البحر الميت مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وطيلة أيام العيد.

وأضاف العجلوني انه سيتم توفير مسارات للمشي والدراجات الهوائية متاحة للعامة مع مواقف ومرافق لخدمة الزوار باي وقت، توفر جميع الخدمات وعناصر السلامة العامة

