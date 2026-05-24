وطنا اليوم:تم اليوم السبت الموافق ٢٣ /٥ / ٢٠٢٦ في مدينة الزرقاء اطلاق تيار مستقبل الزرقاء والذي يضم مجموعة من الاكاديميين والتربويون ووجهاء من مدينة الزرقاء والذي يهدف لخدمة الزرقاء واهلها

وسيعمل التيار على تنشيط النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتطوير قدرات الشباب ودعم المرأة في مدينة الزرقاء والعمل على البرامج الانتخابية المستحقة لاحقا ويضم التيار كل من المؤسسون

الاستاذ فايز الخزاعلة والاستاذ عبدالحكيم حفار والشيخ طراد ابوسرحان والاستاذ رياض ابوالرب والاستاذ يوسف الغويري والاستاذ محمد العطاري والاستاذ بشار كريشان والدكتور وسيم الخوالدة والاستاذ معن القيسي

وسيتم الاعلان لاحقا شروط وطرق الانتساب للتيار والتي ستكون مجانية للجميع