بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

أردني يسلم مصاغا ذهبيا مفقودا إلى الأمن

ساعتين ago
أردني يسلم مصاغا ذهبيا مفقودا إلى الأمن

وطنا اليوم:مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، كرم مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، المواطن محمد حسان “محمد فريد”، تقديراً لأمانته وحسه العالي بالمسؤولية بعد أن عثر على حقيبة بداخلها مصاغ ذهبي وقام بتسليمها للجهات الأمنية على الفور.
ويأتي هذا التكريم تقديرا للموقف النبيل الذي يعكس القيم الأصيلة التي يتحلى بها أبناء المجتمع ويجسد معاني الأمانة والانتماء والمسؤولية الوطنية، ويعزز الشراكة الحقيقية بين المواطن ومديرية الأمن العام في حماية الحقوق والممتلكات.
وأكد مدير إدارة البحث الجنائي أن ما قام به المواطن يعد نموذجاً مشرفاً في النزاهة والوعي المجتمعي ويعبر عن الصورة الحضارية للمجتمع الأردني، وما يتمتع به من قيم راسخة، مشيدا بمبادرته في تسليم الحقيبة وما بداخلها فور العثور عليها الأمر الذي أسهم في إعادة الأمانات إلى أصحابها وفق الأصول القانونية المتبعة.
من جانبه ثمن المواطن هذه اللفتة الكريمة من مديرية الأمن العام معرباً عن اعتزازه بهذا التكريم، ومؤكداً أن ما قام به واجب وطني وأخلاقي يمثل نهجاً متأصلاً في المجتمع الأردني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:46

الأحوال : استمرار تجديد جوازات السفر خلال عطلتي الاستقلال وعيد الأضحى

15:26

هيئة الإعلام تعلن بدء العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي

15:18

بدء بيع أسطوانات الغاز البلاستيكية في عمّان بسعر 60 دينارا للمعبأة

15:10

إحالة 15 موظفا في وزارة المالية إلى القضاء بتهمة الاختلاس

15:08

الأردن ودول عدة تدين افتتاح ما يُسمى بـ إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة بالقدس

14:35

زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الأضخم بالاستقلال والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

14:23

صناعة عمان تنظم ورشة توعوية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

14:22

الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نقص بالأضاحي وأسعار الروماني من 5 إلى 6.25 دينار للكيلو

14:16

كورنيش البحر الميت مجانا للعائلات خلال عيد الاستقلال وطيلة أيام العيد

14:06

سميرات: 83% من الخدمات الحكومية في الأردن أصبحت رقمية

14:02

الغذاء والدواء : الأولوية في التفتيش على المنشآت التي يزداد عليها الطلب

13:58

الاستقلال فكرة مستمرة وليس حدثا تاريخيّا منتهيًا

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026