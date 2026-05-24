استمرار دوام الاستهلاكية المدنية اليومين المقبلين

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن استمرار دوام أسواقها خلال اليومين المقبلين، الاثنين الموافق لعيد الاستقلال والثلاثاء الموافق لوقفة عرفة، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان، اليوم الأحد، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا المواطنين الى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا، التي اشتملت على عدد كبير من السلع الغذائية وغير الغذائية، التي تنتهي مساء يوم الرابع من حزيران المقبل، بنسب تخفيض تصل 39 بالمئة لبعض المواد.
وأشار الجراح، إلى الانخفاض الكبير والملحوظ في أسعار الزيوت النباتية في أسواقها والذي يعتبر الأقل سعرا على مستوى المملكة، التي تأتي ضمن سياسة المؤسسة الهادفة الى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية،وذلك استجابة لسياسة الحكومة المتمثلة بدعم السلع الأساسية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد الجراح استمرار توفر مادة زيت الزيتون التونسي في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، بنفس الحجم 5 لتر وبنفس السعر 21 دينارا وبنفس الجودة المعهودة.
وبين ان خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان، الزرقاء، اربد، مادبا و البلقاء.
وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق اوفرات المتوفر على اندرويد وIOS، و ايضا بإمكان الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).


