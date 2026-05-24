نقابة الفنانين: الموقوف بقضية مخدرات ليس فنانا ولا تربطنا علاقة به

وطنا اليوم:قالت نقابة الفنانين الأردنيين، إنها تابعت ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية تتعلق بمواد مخدرة، وإطلاق صفة “فنان أردني” عليه في عدد من المنشورات المتداولة.

وأكدت النقابة استنكارها المتكرر لإطلاق لقب “فنان” على أشخاص غير منتسبين إليها أو غير حاصلين على عضويتها الرسمية.

وكانت النقابة قد حذّرت في مناسبات عديدة من هذه الممارسات، مؤكدة أنها ستتابع قانونيًا كل من يدّعي صفة فنان أو يروّج لها بصورة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبينت النقابة أنه بعد الاستفسار والتحري الأولي من قبلها حول الشخص المعني بما ورد في بعض الصفحات الإخبارية، تبيّن أنه ليس عضوًا في نقابة الفنانين الأردنيين، ولا تربطه بالنقابة أي صفة تنظيمية أو مهنية رسمية.

وأكدت النقابة موقفها الثابت الرافض لمثل هذه السلوكيات والتصرفات التي تتنافى مع رسالة الفن وقيمه الأخلاقية والإنسانية، مشددة على أن الفنان الحقيقي يحمل رسالة ثقافية ووطنية سامية، ويُفترض أن يكون قدوة إيجابية في المجتمع.

وفي الوقت ذاته، أكدت النقابة احترامها وتقديرها للعديد من الممارسين لمهنة الغناء والعزف من غير الأعضاء، ممن عُرفوا بحسن السيرة والسمعة الطيبة والالتزام المهني، حيث تعمل النقابة باستمرار على استقطاب الطاقات الفنية المميزة وضمّها إلى عضويتها وفق الأصول والأنظمة المعتمدة.