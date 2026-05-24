الصفدي ونظيره الفنزويلي يجريان مباحثات موسّعة شملت توقيع 4 اتفاقيات

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي إن العلاقات الأردنية الفنزويلية تمتد لأكثر من 70 عاما، مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجابا عليهما.

وأضاف الصفدي أنه أجرى مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل مباحثات موسعة الأحد، ركزت على خطوات عملية من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع من التعاون.

وأشار إلى توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت التعاون في القطاع الزراعي، وإطلاق مشاورات سياسية دورية بين البلدين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين لكلا البلدين، إضافة إلى اتفاقية إطارية لتشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي.

وأوضح الصفدي أن الجانبين يعملان أيضا على إنجاز اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات بهدف توفير بيئة داعمة لتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والاستثمار والثقافة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن العمل جار على تشكيل مجلس تعاون يضم القطاعين الخاصين في البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الصفدي إن الزيارة تعد انطلاقة للمزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية للعمل على تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد أن لدى البلدين فرصا كثيرة ستحقق إنجازات مشتركة.

كما ثمن الصفدي مواقف فنزويلا الداعمة لحل الدولتين، فيما بحث الوزيران الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبين الصفدي أن المباحثات شملت التأكيد على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاحها واستعادة الأمن والاستقرار.