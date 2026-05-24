1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى

وطنا اليوم:قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، الأحد، إن لدى إدارة السير خطة مرورية مسبقة للتعامل مع الحركة المرورية خلال عيد الأضحى.

وأوضح المرايات أن هناك 1254 رقيب سير و485 آلية سيشاركون في تنفيذ الخطة المرورية، وسيكونون موزعين في عمّان والمحافظات، وعلى مداخل ومخارج المحافظات.

وأضاف أن الخطة المرورية لعيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم وقفة عرفة، إذ ستعمل إدارة السير على التعامل مع الحركة المرورية، مبينا أن رقباء السير سيكونون متوزعين عند محلات الملابس، ومواقع بيع الحلويات، والمخابز، وفي المواقع كافة، من صباح يوم الوقفة ولغاية نهاية عيد الأضحى المبارك.

وتابع أنه خلال أول أيام العيد، ستكون مواقع بيع الأضاحي مغطاة برقباء السير وبالآليات لمتابعة دخول وخروج المواطنين لشراء الأضاحي وتسهيل ذهابهم وإيابهم إليها، أما في الفترة المسائية، فسيتركز النشاط القوي على المواقع التجارية والترفيهية داخل الأسواق وكافة المواقع.

وأكد النقيب المرايات أن التزام المواطنين هو الشريك الأساسي في نجاح العملية المرورية، داعيا المواطنين إلى التقيد بالشواخص المرورية الموجودة دائما وأبدا للحفاظ على انسيابية حركة السير.