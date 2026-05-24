بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى

38 دقيقة ago
1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى

وطنا اليوم:قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، الأحد، إن لدى إدارة السير خطة مرورية مسبقة للتعامل مع الحركة المرورية خلال عيد الأضحى.
وأوضح المرايات أن هناك 1254 رقيب سير و485 آلية سيشاركون في تنفيذ الخطة المرورية، وسيكونون موزعين في عمّان والمحافظات، وعلى مداخل ومخارج المحافظات.
وأضاف أن الخطة المرورية لعيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم وقفة عرفة، إذ ستعمل إدارة السير على التعامل مع الحركة المرورية، مبينا أن رقباء السير سيكونون متوزعين عند محلات الملابس، ومواقع بيع الحلويات، والمخابز، وفي المواقع كافة، من صباح يوم الوقفة ولغاية نهاية عيد الأضحى المبارك.
وتابع أنه خلال أول أيام العيد، ستكون مواقع بيع الأضاحي مغطاة برقباء السير وبالآليات لمتابعة دخول وخروج المواطنين لشراء الأضاحي وتسهيل ذهابهم وإيابهم إليها، أما في الفترة المسائية، فسيتركز النشاط القوي على المواقع التجارية والترفيهية داخل الأسواق وكافة المواقع.
وأكد النقيب المرايات أن التزام المواطنين هو الشريك الأساسي في نجاح العملية المرورية، داعيا المواطنين إلى التقيد بالشواخص المرورية الموجودة دائما وأبدا للحفاظ على انسيابية حركة السير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة

12:03

وفيَّات الأحد 24-5-2026

12:00

تطور الحياة السياسية في ظلال الإستقلال

11:59

الصفدي ونظيره الفنزويلي يجريان مباحثات موسّعة شملت توقيع 4 اتفاقيات

11:32

الملك يبحث مع ترامب وقادة دول وقف النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة

11:30

عندما تكون الثقافة هي أُمُّ المشاكلِ وجدةَ المصائب

11:27

الأردن في استقلاله الـ80.. المياه أولوية وطنية والناقل الوطني عنوان المرحلة

11:20

السياسة الخارجية الأردنية.. ثوابت وطنية وانفتاح عالمي

10:53

عشرات القتلى والجرحى في تفجير قطار يقل عسكريين بباكستان

10:50

في اليوبيل الثمانين للاستقلال: الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.. عبقرية التوازن وكبرياء الصمود.

10:48

مقتل أكثر من 90 شخصًا بانفجار غاز بمنجم فحم في الصين

10:42

الذكور يستحوذون على 85.5% من وظائف القطاع السياحي

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026