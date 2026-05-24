الملك يبحث مع ترامب وقادة دول وقف النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة

45 دقيقة ago
وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس السبت، في اتصال جماعي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول شقيقة.
وبحث الاتصال سبل استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة تعالج الأسباب الأساسية للأزمة وتعيد الاستقرار للإقليم.
وشارك في الاتصال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير.


