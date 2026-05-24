عشرات القتلى والجرحى في تفجير قطار يقل عسكريين بباكستان

وطنا اليوم:قُتل 24 شخصاً على الأقل، اليوم الأحد، في تفجير استهدف قطاراً يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي رفيع المستوى.

وأوضح المسؤول لوكالة “فرانس برس” أن الهجوم الذي وقع في كويتا، عاصمة الإقليم، أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً، بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

كما أوضحت الشرطة الباكستانية، حسبما ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية، أن القطار لحق به ضرر جزئي جراء الانفجار، فضلاً عن تضرر 10 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار الذي امتد أثره إلى المباني المجاورة حيث تحطمت النوافذ والواجهات الزجاجية.

وتم إعلان الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية في مختلف أنحاء مدينة كويتا حيث تم استدعاء الأطباء والأطقم الطبية.

وأفادت سلطات السكك الحديدية بأنه جرى إيقاف قطار سريع كان متجهاً إلى مدينة “بيشاور” في محطة سكة حديد “كويتا” في أعقاب الانفجار كإجراء احترازي.