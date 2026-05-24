مقتل أكثر من 90 شخصًا بانفجار غاز بمنجم فحم في الصين

وطنا اليوم:ارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في شمال الصين إلى 90 شخصا، في إحدى أخطر الكوارث الصناعية خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت قناة “سي سي تي في” ووكالة “شينخوا” ووسائل إعلام محلية، وفق ما نقلته وكالات الأنباء اليوم السبت 23 مايو/أيار 2026.

وكان 247 عاملا داخل منجم “ليوشينيو” في مقاطعة شانشي عند وقوع الانفجار مساء أمس الجمعة، في حين لا يزال تسعة أشخاص في عداد المفقودين، وسط عمليات إنقاذ مستمرة وتحقيقات رسمية موسعة.

ووقع الحادث في منجم ليوشينيو للفحم بمدينة تشانغ تشي، مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، التي ذكرت في بادئ الأمر أن 247 عاملا حوصرا تحت الأرض في ذلك الوقت.

تفاصيل الحادث

ووقع الانفجار الغازي في المنجم الواقع على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، مؤديا إلى محاصرة العمال تحت الأرض في ظروف وصفت بالحرجة، بعد تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون الحدود المسموح بها.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج أكثر من 200 عامل إلى السطح، بينما استمرت عمليات البحث عن المفقودين، في ظل صعوبات كبيرة داخل المنجم.

تحذيرات رسمية وتحقيقات

ودعاشي جينبينغ (رئيس جمهورية الصين الشعبية) إلى “بذل كل الجهود” لمعالجة المصابين وتسريع عمليات الإنقاذ، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وتحديد المسؤوليات.

وأكد جينبينغ، بحسب وكالة “شينخوا”، أن على الإدارات المختلفة “استخلاص الدروس والبقاء في حالة يقظة” فيما يتعلق بسلامة العمل، لتفادي كوارث مماثلة في المستقبل.

قطاع محفوف بالمخاطر

وتعد مقاطعة شانشي مركزا رئيسيا لصناعة الفحم في الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للفحم في العالم، رغم توسعها في الطاقة المتجددة.

ورغم تحسن معايير السلامة خلال العقود الأخيرة، فإن حوادث المناجم لا تزال تتكرر، نتيجة ما تصفه تقارير إعلامية بـ”التساهل في بروتوكولات السلامة” في بعض المواقع. ويعمل في مناجم الفحم الصينية وحدها أكثر من 1,5 مليون شخص.