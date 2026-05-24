بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تعديلات جديدة على المواصفات الفنية لسيارات الركوب العمومية الصغيرة

ساعتين ago
تعديلات جديدة على المواصفات الفنية لسيارات الركوب العمومية الصغيرة

وطنا اليوم:قرّر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل نضال القطامين، الموافقة على تعديلات من شأنها مواكبة التطورات في سوق وسائط النقل العام، في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات وتحديث منظومة النقل العام في المملكة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم النقل البري فإنّ التعديلات تهدف إلى التوسع في فئات المركبات التي يمكن ترخيصها للعمل ضمن أنماط السرفيس، والتكسي العادي، والنقل العام الدولي (السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري)، وسيارات الركوب الصغيرة الفخمة (الليموزين)، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز، بما ينسجم مع التطورات الحديثة في قطاع المركبات.
وأوضح البيان أن أبرز التعديلات تضمنت تخفيض الحدّ الأدنى المسموح به لسعة المحرك للمركبات ذات المحرك الهجين (Hybrid) ليصبح 1500 سي سي لكل الأنماط باستثناء سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) وتكسي المعابر (البري والجوي والبحري)، والسماح بترخيص المركبات الهجينة لجميع الفئات، والسماح بترخيص المركبات الكهربائية لجميع الفئات باستثناء مركبات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية)، إضافة إلى السماح بترخيص سيارات ذات الظهر الأحدب (Hatch Back) لجميع الفئات للمركبات العاملة على البنزين والكهرباء والهجينة وفق الشروط الفنية المعتمدة.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضا السماح بتسجيل السيارات لكافة الفئات ذات الأبواب التي تعمل بالمزلاج شريطة أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكياً ومعززاً بنظام حماية أوتوماتيكي، مع استثناء السيارات المجهزة للمقعدين من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، واعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية.
وجاءت التعديلات بالشراكة بين هيئة تنظيم النقل البري وكل من وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المسموح بترخيصها ضمن أنماط النقل المختلفة؛ إذ إنّ هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز المرونة التنظيمية، وتحفيز استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، ورفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل العام، بحسب البيان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

التربية ترد على وزيرها الاسبق السعودي: استنتاجات غير موثقة

12:03

وفيَّات الأحد 24-5-2026

12:00

تطور الحياة السياسية في ظلال الإستقلال

11:59

الصفدي ونظيره الفنزويلي يجريان مباحثات موسّعة شملت توقيع 4 اتفاقيات

11:40

1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك بخطة مرورية لعيد الأضحى

11:32

الملك يبحث مع ترامب وقادة دول وقف النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى تهدئة

11:30

عندما تكون الثقافة هي أُمُّ المشاكلِ وجدةَ المصائب

11:27

الأردن في استقلاله الـ80.. المياه أولوية وطنية والناقل الوطني عنوان المرحلة

11:20

السياسة الخارجية الأردنية.. ثوابت وطنية وانفتاح عالمي

10:53

عشرات القتلى والجرحى في تفجير قطار يقل عسكريين بباكستان

10:50

في اليوبيل الثمانين للاستقلال: الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.. عبقرية التوازن وكبرياء الصمود.

10:48

مقتل أكثر من 90 شخصًا بانفجار غاز بمنجم فحم في الصين

وفيات
وفيَّات الأحد 24-5-2026وفيات الجمعة 22 – 5 – 2026وفيات الاربعاء 20-5-2026وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026