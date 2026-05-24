جامعة فيلادلفيا تنظم ندوة حوارية حول “السردية الأردنية” والمشاركة السياسية للشباب

وطنا اليوم:نظّمت كلية الآداب والعلوم التربوية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، ندوة حوارية وطنية بعنوان: “السردية الأردنية وانخراط الشباب في الحياة السياسية والحزبية”، استضافت خلالها الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة.

واستعرض الدكتور الخوالدة مفهوم “السردية الأردنية” بوصفها إطارًا جامعًا للهوية الوطنية والثوابت السياسية والاجتماعية للدولة الأردنية، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة الشباب الجامعي في الحياة السياسية والحزبية، ورفع مستوى الوعي السياسي لديهم بما ينسجم مع مسارات مشروع التحديث السياسي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا شبابيًا متقدمًا يرتكز على الحوار والانتماء وتحمل المسؤولية، إلى جانب تمكين الشباب وإشراكهم الفاعل في صناعة القرار والحياة العامة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور عمر الكفاوين حرص الجامعة، بوصفها منبرًا للوعي الوطني، على ترسيخ الوعي السياسي والفكري لدى الطلبة وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية لتمكين الشباب، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030.

وأضاف أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية تقليدية فحسب، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في بناء الوعي الوطني وصناعة الشخصية القادرة على التحليل والانخراط الإيجابي في قضايا الوطن، مثمنًا الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في دعم مسارات التحديث السياسي ونشر الثقافة الديمقراطية.

بدوره، استعرض منسق مساق التربية الوطنية في الجامعة الدكتور عبدالله العزام منظومة العمل الحزبي وآليات انخراط الشباب الجامعي بفاعلية في الأحزاب السياسية، فيما أدارت الندوة منسقة لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع في الكلية الدكتورة سميرة الزيود.

وشهدت الندوة، التي حضرها عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تفاعلًا واسعًا من الطلبة، تخلله طرح العديد من المداخلات والأسئلة الفكرية والسياسية التي عكست مستوى وعيهم واهتمامهم بالقضايا الوطنية والحياة العامة