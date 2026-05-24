طلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا يطلعون على أحدث تقنيات التصنيع الدوائي في “الحكمة”

وطنا اليوم:نظّمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا زيارة علمية ميدانية لطلبتها إلى مرافق شركة أدوية الحكمة، بهدف تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاطلاع المباشر على أحدث الممارسات المعتمدة في الصناعات الدوائية.

واطّلع الطلبة خلال الزيارة على مختلف أقسام المصنع، وتعرّفوا إلى مراحل تصنيع المستحضرات الصيدلانية، وآليات مراقبة الجودة، وخطوط التعبئة والتغليف، إضافة إلى التقنيات الحديثة المستخدمة في العمليات الإنتاجية.

كما استمع الطلبة إلى شرح تفصيلي قدّمه مختصون في الشركة حول معايير التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة لضمان جودة المنتجات الدوائية وكفاءتها.

وأكد عميد كلية الصيدلة الدكتور نبيل النمر أهمية الزيارات الميدانية في تنمية المهارات العملية للطلبة، وصقل خبراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار، مشيدًا بالتعاون المستمر بين الجامعة وشركة أدوية الحكمة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تدريبية متقدمة.