وطنا اليوم:ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس السبت.
ووفقا لبيان صادر عن الجهاز وأرسل إلى رويترز، اقترب شخص من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع شارعي 17 وبنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض، وأخرج مسدسا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على أفراد الأمن. وذكر الجهاز أن أفراد الأمن ردوا بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به.
وقال البيان إن أحد المارة أصيب أيضا بطلق ناري، لكن لم يتضح مدى خطورة إصابته. وذكر بيان آخر للخدمة السرية، نقلته عدة وسائل إعلام، أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الشخص قد أصيب عندما بدأ المسلح باطلاق النار أم خلال تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك.
وذكر مسؤول إنفاذ قانون لرويترز أنه تم التعرف على المشتبه به الذي أطلق النار على أنه شخص يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرا إلى أن السلطات سبق وأصدرت له “أمرا بالابتعاد”.
وقالت الخدمة السرية إنه لم يصب أي من أفراد إنفاذ القانون في الواقعة.
وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب كان في البيت الأبيض أثناء حدوث الواقعة.
تأتي هذه الواقعة بعد حوالي شهر من قيام مسلح باطلاق النار داخل الفندق الذي استضاف حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الابيض، مما دفع ترامب ومسؤولين آخرين إلى مغادرة المكان على عجل.
مقتل مشتبه به بعد تبادل إطلاق نار مع أفراد أمن قرب البيت الأبيض
