مقتل مشتبه به بعد تبادل إطلاق نار مع أفراد أمن قرب البيت الأبيض

وطنا اليوم:ذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح ​أطلق النار على نقطة تفتيش في محيط البيت ‌الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس السبت.

ووفقا لبيان صادر عن الجهاز وأرسل إلى رويترز، اقترب ​شخص من نقطة التفتيش الواقعة عند تقاطع ​شارعي 17 وبنسلفانيا بالقرب من البيت الأبيض، وأخرج ⁠مسدسا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على ​أفراد الأمن. وذكر الجهاز أن أفراد الأمن ردوا بإطلاق ​النار وأصابوا المشتبه به.

وقال البيان إن أحد المارة أصيب أيضا بطلق ناري، لكن لم يتضح مدى خطورة إصابته. وذكر بيان آخر ​للخدمة السرية، نقلته عدة وسائل إعلام، أنه من ​غير الواضح ما إذا كان هذا الشخص قد أصيب عندما بدأ ‌المسلح ⁠باطلاق النار أم خلال تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك.

وذكر مسؤول إنفاذ قانون لرويترز أنه تم التعرف على المشتبه به الذي أطلق النار على أنه ​شخص يعاني ​من اضطرابات نفسية، ⁠مشيرا إلى أن السلطات سبق وأصدرت له “أمرا بالابتعاد”.

وقالت الخدمة السرية إنه لم يصب ​أي من أفراد إنفاذ القانون في الواقعة.

وأضافت ​أن ⁠الرئيس دونالد ترامب كان في البيت الأبيض أثناء حدوث الواقعة.

تأتي هذه الواقعة بعد حوالي شهر من قيام مسلح ⁠باطلاق ​النار داخل الفندق الذي استضاف ​حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الابيض، مما دفع ترامب ومسؤولين آخرين ​إلى مغادرة المكان على عجل.