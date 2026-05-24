روسيا تمطر كييف بالصواريخ الباليستية والمسيرات في هجوم واسع

وطنا اليوم:تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى فجر الأحد لهجوم روسي واسع ومركب بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية منذ أسابيع.

وأفادت تقارير إعلامية ” بأن روسيا شنت هجوماً مكثفاً بالصواريخ والمسيرات استهدف كييف ومعظم المدن الأوكرانية، فيما أعلن الجيش الأوكراني أن العاصمة تتعرض لقصف “عنيف” بالصواريخ الباليستية.

وبحسب المعلومات الأولية، استخدمت روسيا في الهجوم مزيجاً من الطائرات المسيّرة وصواريخ باليستية، إضافة إلى صواريخ “خنجر” فرط الصوتية وصواريخ “أوريشنك”.

كما سُمعت انفجارات قوية ومتتالية في كييف، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس، بعد إطلاق السلطات إنذاراً من هجوم روسي “ضخم”.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو عبر تلغرام: “العاصمة تتعرض لهجوم صاروخي باليستي ضخم. من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات. ابقوا في الملاجئ”.

ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أوكرانية من استعداد موسكو لتنفيذ هجمات واسعة النطاق، في ظل استمرار المعارك على عدة جبهات شرقي البلاد.

ولم تعلن السلطات الأوكرانية حتى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو حجم الأضرار، فيما تواصل الدفاعات الجوية التصدي للموجات المتتالية من الهجمات.

ويعد هذا القصف من أوسع الهجمات الجوية المركبة التي تستهدف كييف خلال الفترة الأخيرة، وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين موسكو وكييف رغم استمرار التحركات الدبلوماسية الغربية لدفع مسار التفاوض.