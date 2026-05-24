الرئيس الأمريكي: نناقش التفاصيل النهائية لاتفاقية سلام مع إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس السبت، إنه “جرى التفاوض على جزء كبير” من مذكرة تفاهم حول اتفاق للسلام مع إيران يشمل فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “تجري حاليًا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا”.

جاء إعلان ترامب عقب مكالمات أجراها مع مع قادة عربية وإسلامية حول المفاوضات، إضافة إلى إسرائيل.