وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي ، أن مدينة العقبة تشهد مؤشرات سياحية إيجابية مع توقعات بارتفاع متوسط نسب الإشغال الفندقي إلى 80% خلال الفترة من 25 إلى 30 أيار 2026،، ما يعكس المكانة المتقدمة لمدينة العقبة كوجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح النابلسي إن التوقعات تشير إلى وصول متوسط نسب إشغال فنادق الخمس نجوم إلى 85%، فيما يُتوقع أن تسجل فنادق الأربع نجوم نحو 79%، وفنادق الثلاث نجوم قرابة 76%، في ظل الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المدينة خلال هذه الفترة.

وأضاف أن متوسط نسب الإشغال الفندقي مرشحة للارتفاع خلال عطلة عيد الأضحى لتصل إلى نحو 95%، الأمر الذي يعكس حجم الإقبال السياحي الكبير على العقبة وما تتمتع به من مقومات سياحية وبحرية وترفيهية متنوعة جعلتها وجهة مفضلة للزوار والعائلات خلال المواسم والعطل الرسمية.

وأشار النابلسي إلى أن ارتفاع نسب الإشغال سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدينة و دعم مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، مؤكدًا أن السلطة تواصل، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز جاهزية المرافق السياحية والخدمية ورفع مستوى الخدمات بما يضمن توفير تجربة سياحية متكاملة وآمنة للزوار خلال الموسم السياحي وعطلتي عيد الاستقلال و عيد الأضحى المبارك .