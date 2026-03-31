زمزم للصرافة … حين تتحول الثقة إلى إرث، والنجاح إلى مسار ممتد

كتب: ليث الفراية

في مسيرة الاقتصاد الوطني، لا تُبنى المؤسسات الحقيقية على الأرقام وحدها، بل على الثقة التي تترسخ في وجدان الناس، وعلى القدرة المستمرة في تلبية احتياجاتهم رغم تغيّر الظروف وتبدّل الأسواق ومن بين هذه النماذج التي استطاعت أن تحجز لها موقعًا راسخًا في قطاع الصرافة، تبرز شركة زمزم للصرافة بوصفها قصة نجاح أردنية امتدت على مدار 58 عامًا من العمل الجاد والرؤية الواضحة.

منذ أن أسسها الراحل سليم مقبل المغايرة، لم تكن زمزم مجرد شركة صرافة تقليدية، بل مشروعًا وطنيًا حمل في طياته فكرة أعمق أن تكون الخدمة المالية مبنية على الأمان، والسرعة، والالتزام، وأن يشعر العميل بأنه يتعامل مع مؤسسة تعرفه وتقدّر احتياجاته وهذه الرؤية المبكرة كانت حجر الأساس الذي قامت عليه الشركة، وتحولت مع مرور الزمن إلى نهج عمل ثابت لم يتغير.

وعلى امتداد هذه السنوات، نجحت زمزم للصرافة في تحقيق نمو متوازن ومدروس، حيث توسعت لتضم اليوم 32 فرعًا موزعة في جميع مناطق المملكة، هذا التوسع لم يكن مجرد انتشار جغرافي، بل كان انعكاسًا مباشرًا لثقة العملاء، ودليلًا على قدرة الشركة في إدارة نموها دون أن تفقد هويتها أو جودة خدماتها.

وفي قلب هذا النجاح، يقف المدير العام مقبل المغايرة، الذي واصل المسيرة بروح الوفاء للإرث الذي تركه المؤسس، وبعقلية إدارية حديثة تواكب تطورات السوق فقد عمل على تطوير منظومة العمل داخل الشركة، وتعزيز كفاءة الأداء، وتوسيع شبكة العلاقات مع الشركاء الماليين، بما يضمن تقديم خدمات متقدمة تلبي تطلعات العملاء داخل الأردن وخارجه.

وفي سياق رؤيتها التي لا تتوقف عند حدود التطوير التقليدي، بل تمضي بثقة نحو صناعة مستقبل مالي أكثر ذكاءً واستقلالية، خطت زمزم للصرافة خطوة نوعية بإطلاق نظام “إيسر” للحوالات السريعة، كنموذج متقدم يعكس نضجها المؤسسي وقدرتها على الابتكار من داخلها، لا استيراده من الخارج فهذا النظام المملوك بالكامل للشركة، لا يمثل مجرد خدمة تحويل، بل هو ترجمة حقيقية لفلسفة تعتمد على السيادة التقنية وبناء حلول مالية تنبع من فهم عميق لاحتياجات السوق.

ويأتي “إيسر” ليعيد تعريف تجربة الحوالات المالية، حيث يمنح العملاء قدرة إرسال الأموال نقدًا أو عبر الإيداع في الحسابات، بشكل فوري وسلس إلى مختلف أنحاء العالم، دون تعقيدات أو تأخير، وبأعلى معايير الأمان والموثوقية ومع امتداد شبكته لتشمل أكثر من 500 نقطة دفع داخل المملكة، وما يزيد عن 500 الف نقطة حول العالم، يصبح النظام بمثابة جسر مالي ذكي يربط الأردن بالعالم، ويضع بين يدي العملاء خيارات واسعة ومرونة استثنائية في إدارة تحويلاتهم.

ولعل ما يميز “إيسر” ليس فقط سرعته وانتشاره، بل تلك الروح الابتكارية التي تقف خلفه، والتي تعكس إصرار زمزم للصرافة على أن تكون لاعبًا فاعلًا في رسم ملامح القطاع المالي، لا مجرد متابع له وبهذا الإنجاز، تكرّس زمزم مكانتها كمؤسسة رائدة لا تكتفي بمواكبة التطور، بل تسهم في صناعته، وترتقي بخدماتها إلى مستوى يليق بثقة عملائها محليًا ودوليًا.

لكن ما يميز زمزم للصرافة حقًا، ليس فقط تاريخها أو انتشارها، بل فريقها البشري الذي يشكل العمود الفقري لهذا النجاح من موظفي الصفوف الأمامية الذين يستقبلون العملاء يوميًا، إلى مدراء الفروع الذين يديرون العمليات بكفاءة عالية، وصولًا إلى مدراء الأقاليم الذين يشرفون على استمرارية الأداء وتكاملهم جميعهم يشكلون منظومة عمل متكاملة عنوانها الالتزام والانتماء.

هؤلاء الموظفون لم يكونوا مجرد عاملين في شركة، بل شركاء حقيقيون في بناء سمعة زمزم، حيث عكسوا صورة الاحترافية في التعامل، والدقة في إنجاز المعاملات، والحرص على كسب رضا العملاء في كل تفصيلة صغيرة. وهو ما جعل من تجربة التعامل مع زمزم تجربة مختلفة، تقوم على الثقة قبل أي شيء آخر.

كما لم تغفل الشركة دورها الوطني، حيث ساهمت على مدار سنواتها في توفير فرص العمل للأردنيين، ودعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تسهيل عمليات التحويل والصرافة، والمساهمة في تنشيط الحركة المالية داخل المملكة وقد أدركت زمزم مبكرًا أن نجاحها لا يكتمل إلا بانعكاسه على المجتمع، فكانت جزءًا من نبض الاقتصاد، لا مجرد مؤسسة تعمل ضمنه.

اليوم، ومع اقترابها من عقدها الرابع، تقف زمزم للصرافة أمام مرحلة جديدة من التوسع والتطوير، مستندة إلى تاريخ غني بالإنجازات، وفريق عمل مؤمن برسالتها، وإدارة تعرف كيف تحافظ على التوازن بين الأصالة والتجديد وهي بذلك لا تكتفي بما حققته، بل تمضي بثقة نحو المستقبل، واضعة نصب عينيها أن تبقى واحدة من أبرز الأسماء في قطاع الصرافة الأردني.

زمزم للصرافة … ليست مجرد شركة، بل حكاية ثقة امتدت عبر الزمن، ونجاح كُتب بعزيمة الرجال، واستمر بإخلاص من حملوا الراية من بعدهم، لتبقى نموذجًا وطنيًا يُحتذى في العطاء والتميّز.