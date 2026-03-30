احتفالاً بتأهل النشامى التاريخي .. أمنية تمنح عملاءها فرصة السفر إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم 2026 لتشجيع النشامى في المدرجات

وطنا اليوم: مع تأهل منتخب النشامى إلى أكبر بطولة كرة قدم في العالم 2026، تطلق أمنية حملة مميزة تمنح عملاءها فرصة عيش هذه اللحظة التاريخية عن قرب، من خلال حضور مباريات النشامى وتشجيعهم من قلب المدرجات.

وتقدّم أمنية، إحدى شركات Beyon والمشغّل لأفضل شبكة موبايل في الأردن بحسب نتائج Ookla العالمية المستقلة، تجربة متكاملة تربط العملاء بأهم لحظات كرة القدم في العالم، من المتابعة اليومية إلى الحضور الفعلي في الملاعب.

وقال خلدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية: “نقدّم من خلال هذه الحملة تجربة حقيقية تربط عملاءنا بأكبر حدث كروي في العالم في عام 2026، وتمنحهم فرصاً ملموسة ليكونوا ضمن الجماهير الداعمة للنشامى في المدرجات. وفي الوقت نفسه، نواصل تمكين هذه التجربة من خلال خدماتنا وباقاتنا المدعومة بأفضل شبكة موبايل في الأردن، بما يضمن جودة الاتصال أينما كانوا.”

وتمنح الحملة 5 رابحين فرصة السفر لشخصين بتكاليف مدفوعة بالكامل لحضور المباريات في عام 2026، في تجربة استثنائية تنقل المشجع من خلف الشاشة إلى قلب الأجواء.

كما تقدّم أمنية سحوبات أسبوعية تمتد على مدار 10 أسابيع ابتداءً من 15 نيسان، حيث يتم اختيار 10 فائزين كل أسبوع، ضمن جوائز تشمل كرة من الذهب عيار 18 بوزن 11.3 غرام، و4 جوائز نقدية بقيمة 500 دينار.

وتتيح الحملة للمشتركين فرص الدخول في السحب من خلال خطوات سهلة تشمل الاشتراك أو تجديد باقات الفايبر أو الجيل الخامس 5G أو خطوط الموبايل، أو التحويل إلى خطوط LIVE المدفوعة لاحقاً، بالإضافة إلى شراء الأجهزة الذكية، بما يضمن إشراك أكبر عدد ممكن من العملاء في هذه التجربة.

وتعتمد هذه التجربة على قوة شبكة أمنية، المصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، بما يتيح للمشجعين متابعة المباريات بأعلى جودة داخل المنزل عبر الفايبر، أو أثناء التنقل عبر شبكة 5G، أو من أي مكان في العالم من خلال باقات التجوال.

وتدعو أمنية عملاءها إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى الحملة، والتعرّف على تفاصيلها وآلية المشاركة من خلال زيارة الصفحة المخصصة عبر موقعها الإلكتروني:

https://eshop.umniah.com/ar/worldcup/