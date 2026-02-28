بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

القرعان يكتب : سبعون عاماً على تعريب الجيش المصطفوي

50 دقيقة ago
القرعان يكتب : سبعون عاماً على تعريب الجيش المصطفوي

كتب الزميل الصحفي ماجد القرعان

سبعون عاماً مضت على إتخاذ الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه قراره التاريخي المتمثل بتعريب قيادة الجيش العربي الجيش الاردني والذي بموجبه تم إعفاء قائد الجيش العربي ” الأنجليزي غلوب باشا» من منصبه مع إعفاء كافة الضباط الأنجليز من مهاهم وترحيلهم عن الاردن.

قرار الأول من اذار للملك الراحل الذي اتخذه في عام ١٩٥٦ كان أكثر من إجراء إداري أو تغيير وظيفي بل كان إعلان تاريخي مثل نقلة لرسم مستقبل الدولة الأردنية وأنها صاحبة قرار وحرة الإرادة ولا تقبل الوصاية أو التبعية.

القرار أسس لمدرسة عسكرية أردنية متميزة قائمة على الاحترافية والانضباط والعقيدة الراسخة ومثل نقطة انطلاق لبناء جيش وطني والذي أصبح بفضل الرعاية الخاصة التي أولاها له الملك الراحل ومن بعده الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين نموذجاً يحتذى في المهنية والكفاءة ورسولا للسلام في أرجاء المعمورة من خلال مشاركاته المتميزة في قوات حفظ السلام الدولية والمستشفيات الميدانية وأصبح محل تقدير واحترام إقليمي ودولي وركناً أساسياً في منظومة الأمن والاستقرار العالمية.

رحم الله الملك الباني الذي نذر نفسه من أجل رفعة الوطن ومجد شعبه الذي أمضى حياته حريصاً ليكون لنا هذه المكانة العالمية بمواقف مشرفة ومسيرة خالدة لتمضي قدماً بقيادة الملك المعزز عبد الله الثاني بن الحسين الحريص بأن يبقى جيشنا العربي المصطفوي وكافة اجهزتنا الأمنية بهذا المستوى الرفيع من القدرات والإمكانات سيفا مسلطا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقلاله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:12

نقابة الصحفيين الأردنيين تدعو إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة التطورات العسكرية في المنطقة

00:14

الأمن العام: وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع حسابات تنشر معلومات خاطئة بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك بمؤسسات الدولة

23:34

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الخطيرة

21:14

الملك وأمير دولة قطر يدينان الاعتداء على أراضي الأردن وقطر ودول عربية

20:57

تثبيت سعر الكاز وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل

20:54

الملك والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الخطيرة في المنطقة

20:50

الملك يتلقى اتصالا من المستشار الألماني ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة

20:44

الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغاً لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

20:41

القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية

20:14

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع “جذور” بالكرك

19:52

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الغرايبة وكورشلو

19:44

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية

وفيات
وفيات الجمعة 27-2-2026عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026