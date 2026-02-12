مش عيب يا حكومه

بقلم ماجد ابورمان

لم أكتب من فتره وغبت قليلاً عن منصات التواصل الاجتماعي لأسباب خاصه ولكن عندما عدت للتصفح قرأت عن مبادرة “عيب”ورأيت لافتات في الشوارع مكتوب عليها “عيب”.

والغريب أنه في بلدٍ تُرفع فيه الشعارات أسرع مما تُرفع فيه النفايات، قررت الحكومة أن تُربّي شعبًا بكلمة واحدة: “عيب”.

لكن قبل أن توزّعوا علينا دروس الأخلاق، دعونا نسأل:

مش عيب المخالفات المرورية والكاميرات وسياسة الجبايه لا الحمايه؟

مش عيب البطالة التي تأكل أعمار الشباب؟

مش عيب أن يُغلق الوزراء أبوابهم في وجه الناس؟

مش عيب أن يتسوّل الأردني ليعيش في ظل تزايد نسب الفقر؟

مش عيب زيادة الضرائب والأسعار حتى أصبح الراتب ذكرى؟

تقولون: “عيب تشوه صورة بلدك قدام ضيوفك”.

وأقول: أي صورة؟

صورة المواطن المحاصر بين فاتورة وضريبة وخيبة أمل؟

أم صورة حكومة كلما تعثّرت رفعت شعارًا جديدًا بدل أن ترفع مسؤولية؟

مش عيب أن يعد الرئيس بالمشاريع ووزراؤه لا ينفذون؟

مش عيب أن يتبدّل الخطاب الرسمي بعد مئة وعشرة أعوام فنكتشف أن من نكّل بنا لم يكونوا عثمانيين بل على ما يبدو كائنات من الفضاء الخارجي؟ وأن الثوره العربيه الكبرى لم تكن ضد العثمانيين بل ضد تلك الكائنات الفضائيه حسب رواية وزير الإعلام الذي صحح خطأ تاريخي قبل 110عام

قبل أن تقولوا للمواطن “عيب”،انظروا في المرآة

النظافة واجب، نعم.لكن العدل أولى والشفافيه أنظف من ألف حمله.

والوطن لا يُصان بالتوبيخ… بل بالمحاسبة.