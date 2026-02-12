بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

مش عيب يا حكومه

ساعتين ago
مش عيب يا حكومه

بقلم ماجد ابورمان
لم أكتب من فتره وغبت قليلاً عن منصات التواصل الاجتماعي لأسباب خاصه ولكن عندما عدت للتصفح قرأت عن مبادرة “عيب”ورأيت لافتات في الشوارع مكتوب عليها “عيب”.
والغريب أنه في بلدٍ تُرفع فيه الشعارات أسرع مما تُرفع فيه النفايات، قررت الحكومة أن تُربّي شعبًا بكلمة واحدة: “عيب”.
لكن قبل أن توزّعوا علينا دروس الأخلاق، دعونا نسأل:
مش عيب المخالفات المرورية والكاميرات وسياسة الجبايه لا الحمايه؟
مش عيب البطالة التي تأكل أعمار الشباب؟
مش عيب أن يُغلق الوزراء أبوابهم في وجه الناس؟
مش عيب أن يتسوّل الأردني ليعيش في ظل تزايد نسب الفقر؟
مش عيب زيادة الضرائب والأسعار حتى أصبح الراتب ذكرى؟
تقولون: “عيب تشوه صورة بلدك قدام ضيوفك”.
وأقول: أي صورة؟
صورة المواطن المحاصر بين فاتورة وضريبة وخيبة أمل؟
أم صورة حكومة كلما تعثّرت رفعت شعارًا جديدًا بدل أن ترفع مسؤولية؟
مش عيب أن يعد الرئيس بالمشاريع ووزراؤه لا ينفذون؟
مش عيب أن يتبدّل الخطاب الرسمي بعد مئة وعشرة أعوام فنكتشف أن من نكّل بنا لم يكونوا عثمانيين بل على ما يبدو كائنات من الفضاء الخارجي؟ وأن الثوره العربيه الكبرى لم تكن ضد العثمانيين بل ضد تلك الكائنات الفضائيه حسب رواية وزير الإعلام الذي صحح خطأ تاريخي قبل 110عام
قبل أن تقولوا للمواطن “عيب”،انظروا في المرآة
النظافة واجب، نعم.لكن العدل أولى والشفافيه أنظف من ألف حمله.
والوطن لا يُصان بالتوبيخ… بل بالمحاسبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:45

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:22

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

11:08

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026